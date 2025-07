9 июля проходит матч 1/2 финала клубного чемпионата мира 2025 между командами ПСЖ (Франция) и Реал Мадрид (Испания).

Поединок проходит на стадионе Мет-Лайф Стедиум в Ист-Ратерфорде. Время начала встречи – 22:10 по Киеву.

Главным арбитром противостояния является Шимон Марциняк из Польши.

В финале турнира победитель этой пары сыграет с «Челси».

На 24-й минуте парижане повели со счетом 3:0. Дубль оформил Фабиан Руис.

ВИДЕО. Что происходит? ПСЖ уничтожает Реал со счетом 3:0

24' PSG 3-0!!! ⚽️⚽️⚽️



Ruiz nets his second of the game with a clinical finish on a lightning-fast counter. 🔴🔵⚡



