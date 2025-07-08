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Клубный чемпионат мира
08 июля 2025, 22:40 | Обновлено 08 июля 2025, 22:41
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0

ВИДЕО. Как защитник Челси вынес мяч с линии ворот в полуфинале КЧМ-2025

Марк Кукурелья спас лондонскую команду от пропущенного мяча в игре против Флуминенсе

08 июля 2025, 22:40 | Обновлено 08 июля 2025, 22:41
700
0
ВИДЕО. Как защитник Челси вынес мяч с линии ворот в полуфинале КЧМ-2025
Getty Images/Global Images Ukraine

8 июля проходит матч 1/2 финала клубного чемпионата мира 2025 между командами Флуминенсе и Челси.

Коллективы играют на стадионе Мидоулэндс в городе Ист-Рутерфорд. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 26-й минуте испанский защитник лондонцев Марк Кукурелья вынес мяч с линии ворот и спас свою команду от пропущенного гола.

Синие побеждают 1:0 благодаря голу Жоао Педро на 18-й минуте.

ВИДЕО. Как защитник Челси вынес мяч с линии ворот в полуфинале КЧМ-2025

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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