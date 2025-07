8 июля проходит матч 1/2 финала клубного чемпионата мира 2025 между командами Флуминенсе и Челси.

Коллективы играют на стадионе Мидоулэндс в городе Ист-Рутерфорд. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

На 26-й минуте испанский защитник лондонцев Марк Кукурелья вынес мяч с линии ворот и спас свою команду от пропущенного гола.

Синие побеждают 1:0 благодаря голу Жоао Педро на 18-й минуте.

ВИДЕО. Как защитник Челси вынес мяч с линии ворот в полуфинале КЧМ-2025

26' Cucurella with a miracle save on the line! 😱



Fluminense came so close to leveling! 🥵



Watch the @FIFACWC | June 14 - July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #FLUCHE pic.twitter.com/0WKLKJcFzU