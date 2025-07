Романо подтвердил. Сенсационный футболист Реала останется в Мадриде

Форвард мадридского «Реала» Гонсало Гарсия продолжит свою карьеру в чемпионате Испании – королевский клуб не намерен продавать или отдавать в аренду талантливого игрока.

Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что 21-летний футболист полностью доволен своим положением в команде, а главный тренер Хаби Алонсо впечатлен игрой форварда.

«Реал» не будет рассматривать никаких предложений об уходе Гонсало, который стал настоящим открытием клубного чемпионата мира. Гарсия успешно заменил травмированного Килиана Мбаппе в центре атаки и за пять матчей записал на свой счет пять результативных действий.

В прошлом сезоне испанец провел всего три матча за первую команду в чемпионате (один гол), но стал лидером «Кастильи», в составе которой забил 25 голов в 36 поединках.

Контракт Гарсии действует до июня 2027 года, а его ориентировочная стоимость составляет восемь млн евро. 9 июля королевский клуб сыграет против французского ПСЖ на стадии 1/2 финала клубного чемпионата мира.

