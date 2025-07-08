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  4. Романо подтвердил. Сенсационный футболист Реала останется в Мадриде
Испания
08 июля 2025, 11:04 |
554
0

Романо подтвердил. Сенсационный футболист Реала останется в Мадриде

Мадридский клуб не будет рассматривать никаких предложений об уходе Гонсало Гарсии

08 июля 2025, 11:04 |
554
0
Романо подтвердил. Сенсационный футболист Реала останется в Мадриде
Getty Images/Global Images Ukraine. Гонсало Гарсия

Форвард мадридского «Реала» Гонсало Гарсия продолжит свою карьеру в чемпионате Испании – королевский клуб не намерен продавать или отдавать в аренду талантливого игрока.

Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что 21-летний футболист полностью доволен своим положением в команде, а главный тренер Хаби Алонсо впечатлен игрой форварда.

«Реал» не будет рассматривать никаких предложений об уходе Гонсало, который стал настоящим открытием клубного чемпионата мира. Гарсия успешно заменил травмированного Килиана Мбаппе в центре атаки и за пять матчей записал на свой счет пять результативных действий.

В прошлом сезоне испанец провел всего три матча за первую команду в чемпионате (один гол), но стал лидером «Кастильи», в составе которой забил 25 голов в 36 поединках.

Контракт Гарсии действует до июня 2027 года, а его ориентировочная стоимость составляет восемь млн евро. 9 июля королевский клуб сыграет против французского ПСЖ на стадии 1/2 финала клубного чемпионата мира.

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чемпионат Испании по футболу Ла Лига Реал Мадрид Гонсало Гарсия Хаби Алонсо Фабрицио Романо
Николай Титюк Источник: Фабрицио Романо
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