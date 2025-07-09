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  4. Тони КРОООС: «С Хаби Алонсо у него будет невероятное будущее в Реале»
Испания
09 июля 2025, 02:08 |
139
0

Тони КРОООС: «С Хаби Алонсо у него будет невероятное будущее в Реале»

Легенда клуба – о Тони Кроосе

09 июля 2025, 02:08 |
139
0
Тони КРОООС: «С Хаби Алонсо у него будет невероятное будущее в Реале»
Getty Images/Global Images Ukraine. Тони Кроос

Легенда мадридского «Реала» Тони Кроос высказался о будущем турецкого хавбека Арды Гюлера.

«Если он останется здоровым, то с Хаби Алонсо у Арды Гюлера будет огромное будущее», – сказал легендарный хавбек.

В прошлом сезоне Ла Лиги Гюлер провел 28 матчей, забил три гола и сделал пять результативных передач.

Ранее обладатель Лука Модрич в личной беседе с президентом королевского клуба Флорентино Пересом назвал игрока, который сможет его идеально заменить в составе «сливочных». Им стал Арда Гюлер.

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Арда Гюлер Тони Кроос Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Дмитрий Олейник Источник: DefensaCentral
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