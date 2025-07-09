Тони КРОООС: «С Хаби Алонсо у него будет невероятное будущее в Реале»

Легенда мадридского «Реала» Тони Кроос высказался о будущем турецкого хавбека Арды Гюлера.

«Если он останется здоровым, то с Хаби Алонсо у Арды Гюлера будет огромное будущее», – сказал легендарный хавбек.

В прошлом сезоне Ла Лиги Гюлер провел 28 матчей, забил три гола и сделал пять результативных передач.

Ранее обладатель Лука Модрич в личной беседе с президентом королевского клуба Флорентино Пересом назвал игрока, который сможет его идеально заменить в составе «сливочных». Им стал Арда Гюлер.