Испания09 июля 2025, 02:08 |
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Тони КРОООС: «С Хаби Алонсо у него будет невероятное будущее в Реале»
Легенда клуба – о Тони Кроосе
09 июля 2025, 02:08 |
139
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Легенда мадридского «Реала» Тони Кроос высказался о будущем турецкого хавбека Арды Гюлера.
«Если он останется здоровым, то с Хаби Алонсо у Арды Гюлера будет огромное будущее», – сказал легендарный хавбек.
В прошлом сезоне Ла Лиги Гюлер провел 28 матчей, забил три гола и сделал пять результативных передач.
Ранее обладатель Лука Модрич в личной беседе с президентом королевского клуба Флорентино Пересом назвал игрока, который сможет его идеально заменить в составе «сливочных». Им стал Арда Гюлер.
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