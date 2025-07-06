ВИДЕО. Турбо-режим. Игрок Хьюстон Динамо разогнался до 36 км/ч и забил
Лоуренс Эннали оставил позади всех защитников Сан Диего
В ночь на 6 июля состоялся матч регулярного чемпионата MLS между «Сан-Диего» и «Хьюстон Динамо» (3:4).
На 36-й минуте матча игрок «Хьюстон Динамо» Лоуренс Эннали совершил рывок со своей половины поля, обогнал защитника соперника, которому проигрывал 10 метров, и забил невероятный мяч.
Максимальная скорость Эннали в этом моменте достигла 36 километров в час.
В итоге «Хьюстон Динамо» победило своего соперника в сверхрезультативном матче с семью мячами.
Гол Лоуренса Эннали
Lawrence Ennali turned on the jets 💨— B/R Football (@brfootball) July 6, 2025
(via @MLS)pic.twitter.com/vqZ1IJNBhc
Видео голов и обзор матча
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