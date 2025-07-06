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Major League Soccer
06 июля 2025, 20:30 | Обновлено 06 июля 2025, 20:40
443
1

ВИДЕО. Турбо-режим. Игрок Хьюстон Динамо разогнался до 36 км/ч и забил

Лоуренс Эннали оставил позади всех защитников Сан Диего

06 июля 2025, 20:30 | Обновлено 06 июля 2025, 20:40
443
1
ВИДЕО. Турбо-режим. Игрок Хьюстон Динамо разогнался до 36 км/ч и забил
Getty Images/Global Images Ukraine

В ночь на 6 июля состоялся матч регулярного чемпионата MLS между «Сан-Диего» и «Хьюстон Динамо» (3:4).

На 36-й минуте матча игрок «Хьюстон Динамо» Лоуренс Эннали совершил рывок со своей половины поля, обогнал защитника соперника, которому проигрывал 10 метров, и забил невероятный мяч.

Максимальная скорость Эннали в этом моменте достигла 36 километров в час.

В итоге «Хьюстон Динамо» победило своего соперника в сверхрезультативном матче с семью мячами.

Гол Лоуренса Эннали

Видео голов и обзор матча

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Major League Soccer (MLS) Сан-Диего (MLS) видео Хьюстон Динамо
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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