ВИДЕО. Турбо-режим. Игрок Хьюстон Динамо разогнался до 36 км/ч и забил

В ночь на 6 июля состоялся матч регулярного чемпионата MLS между «Сан-Диего» и «Хьюстон Динамо» (3:4).

На 36-й минуте матча игрок «Хьюстон Динамо» Лоуренс Эннали совершил рывок со своей половины поля, обогнал защитника соперника, которому проигрывал 10 метров, и забил невероятный мяч.

Максимальная скорость Эннали в этом моменте достигла 36 километров в час.

В итоге «Хьюстон Динамо» победило своего соперника в сверхрезультативном матче с семью мячами.

Гол Лоуренса Эннали

Lawrence Ennali turned on the jets 💨



(via @MLS)pic.twitter.com/vqZ1IJNBhc