MLS. Дубль Месси, перенесенный матч команды Смолякова, провал Сан-Диего

В период с ночи до утра 6 июля состоялись девять матчей очередного тура MLS.

Лидер Восточной конференции «Цинциннати» на своём поле одолел клуб «Чикаго Файр». Команда оформила минимальную победу (2:1) и укрепила свои позиции на первой строчке.

В одном из матчей Восточной конференции сошлись представители топ-3: «Нэшвилл» и «Филадельфия Юнион». В течение всего матча на табло сохранялись нули, однако на 90+11 минуте «Нэшвилл» заработал пенальти, который успешно реализовал. Благодаря победе со счётом 1:0, «Нэшвилл» поднялся на второе место.

«Интер» из Майами с дублем Лионеля Месси уверенно разобрался с «Монреалем» – 4:1.

В Западной конференции случилась сенсация – «Сан-Диего», занимающий первое место, уступил середняку группы – клубу «Хьюстон Динамо». На последних минутах гости сравняли счёт, а в добавленное время вырвали победу (4:3).

Матч между клубами «Остин» и «Лос-Анджелес» не состоялся из-за ужасной погоды в Центральном Техасе.

MLS. 6 июля

«Шарлотт» – «Орландо Сити» – 2:2

Голы: Биель, 40, Тулома, 65 – Энрике, 69, Пашалич, 80

«Ди Си Юнайтед» – «Атланта Юнайтед» – 0:0

«Монреаль Импакт» – «Интер» Майами – 1:4

Голы: Овусу, 2 – Альенде, 30, Месси, 44, 62, Сеговия, 60

«Цинциннати» – «Чикаго Файр» – 2:1

Голы: Эвандер, 19, Денкей, 50 – Цинкернагель, 55

«Нэшвилл» – «Филадельфия Юнион» – 1:0

Гол: Мухтар, 90+11 (пенальти)

Удаление: Перес, 63

«Реал Солт-Лейк» – «Сент-Луис Сити» – 3:2

Голы: Калискан, 6, Гонсалвеш, 43, Яро, 64 (автогол) – Клаусс, 51, Яро, 81

«Портленд Тимберс» – «Нью-Инглэнд Революшн» – 2:1

Голы: Смит, 20, Коста, 72 – Ландони, 35

«Сан-Диего» – «Хьюстон Динамо» – 3:4

Голы: Илоски, 25, Бомбино, 54, Валакари, 67 – Эннали, 36, Эскобар, 45+3, Понсе, 87, 90+10

«Сан-Хосе Эртквейкс» – «Нью-Йорк Ред Буллз» – 1:1

Голы: Софо, 58 (автогол) – Форсберг, 19