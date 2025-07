37-летняя немецкая теннисистка впервые пробилась в четвертьфинал Уимблдона

Немецкая теннисистка Лаура Зигемунд (WTA 104) вышла в 1/4 финала Уимблдонского турнира 2025.

В четвертом раунде 37-летняя немка одолела лаки-лузера Солану Сиерру (Аргентина, WTA 101) за 1 час и 23 минуты.

Уимблдон-2025. 1/8 финала

Солана Сиерра (Аргентина) [LL] – Лаура Зигемунд (Германия) – 3:6, 2:6

Это была первая встреча соперниц.

Зигемунд в предыдущем круге сотворила сенсацию, обыграв чемпионку Australian Open 2025 Мэдисон Киз. Также на счету Лауры победы над Пейтон Стернс и Лейлой Фернандес.

Зигемунд впервые в карьере пробилась в четвертьфинал Уимблдона и во второй раз на Grand Slam. Впервые она добралась до этой стадии на Ролан Гаррос 2020.

Следующей соперницей Лауры будет победительница противостояния Арина Соболенко – Элизе Мертенс.

Siegemund does it in straight sets 👊



Laura Siegemund defeats Solana Sierra 6-3, 6-2 to advance to her first ever #Wimbledon quarter-finals 👏 pic.twitter.com/76WpBuTpyU