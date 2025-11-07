Александра Олейникова – Солана Сиерра. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

7 ноября украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 132) продолжит выступления на грунтовом турнире WTA 125 в Тукумане, Аргентина.

В четвертьфинале украинка сыграет против первой сеяной Соланы Сиерры (Аргентина, WTA 67). Встреча начнется ориентировочно в 00:30 по Киеву.

Это будет первая встреча соперниц.

Победительница противостояния в полуфинале поборется либо против Деспины Папамихаил, либо против Ясмин Ортенци.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА