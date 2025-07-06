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Украина. Первая лига
06 июля 2025, 18:02 | Обновлено 06 июля 2025, 18:04
52
0

Капітан Агробізнеса: «В минулому сезоні ми провалили другу частину чемпіона

Роман Толочко рассказал о контрольных матчах своей команды в межсезонье

06 июля 2025, 18:02 | Обновлено 06 июля 2025, 18:04
52
0
Капітан Агробізнеса: «В минулому сезоні ми провалили другу частину чемпіона
ФК Агробизнес

Футболисты перволигового «Агробизнеса» провели уже пять контрольных матчей во время подготовки к новому сезону, из которых в четырех взяли верх и только с «Движением» подписали мирное соглашение. А в последнем спарринге подоляне победили «Карпаты» – 3:2.

Капитан «Агробизнеса» Роман Толочко в беседе с корреспондентом Sport.ua поделился впечатлениями об этих сыгранных спаррингах:

– Помнится, «Агробизнес» и летом прошлого года тоже удачно проводил контрольные поединки, в частности, с теми же «Карпатами» сыграли вничью. Тогда заложили прочный фундамент, прежде всего общефизической подготовки, который позволил успешно выступить в первой части сезона в группе «А» Первой лиги.

– «Агробизнес» считался главным претендентом на повышение в классе, но в соперничестве в группе «Чемпионская» уже не походил на себя. Почему?

– Досадно, что провалили вторую часть сезона, однако это уже история и главное не наступать на те грабли, чтобы избежать перепадов.

– Какой из последних сыгранных спаррингов ты бы выделил?

– Не знаю стоит ли это делать, ведь все команды работают под серьезными нагрузками, влияющими на результат. Также тренеры пытаются дать возможность сыграть всем имеющимся в их распоряжении подопечным. В-третьих, им еще предстоит определиться с потенциальными новичками. Как видите, есть нюансы, которые нужно принимать во внимание.

Все же, я бы выделил вчерашний поединок с моей бывшей командой – «Карпатами», не скрываю, приятно было не только одержать верх, но и отличиться забитым голом. Справедливости ради, следует сказать, что львовяне выступали без нескольких лидеров, однако это их проблемы.

– По сравнению с прошлым сезоном «Агробизнес» что-то изменил в тактике?

– Да нет, мы остаемся верны схеме 4-4-2. А высокую результативность в последних спаррингах объясняю тем, что начали более агрессивно действовать на флангах и чаще использовать выдвинутого на острие атаки гренадера Максима Войтиховского.

– Что скажешь о пополнении «Агробизнеса»?

– Подготовка к новым испытаниям еще в разгаре, тренеры еще только определяются со стартовым составом, наигрыванием домашних заготовок. Надеюсь, что «летние» новобранцы не подведут, кстати, один из них – левый защитник Андрей Богословский ранее выступал за футзальный «Ураган» из Ивано-Франковска.

Ранее мы сообщали, что «Агробизнес» в спарринге переиграл «Карпаты».

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инсайд Агробизнес Роман Толочко Первая лига Украины учебно-тренировочные сборы
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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