Мбаппе vs ПСЖ, Энрике vs Реал. Факты о предстоящем суперматче КЧМ

В полуфинале клубного чемпионата мира сыграют «Флуминенсе» против «Челси» и ПСЖ против «Реала».

«Реал» встретится с ПСЖ впервые с 2022 года (1/8 финала Лиги чемпионов).

8 из последних 9 голов в противостоянии этих команд забили французские игроки: Карим Бензема – 5, Килиан Мбаппе – 3.

Последним французским клубом, который выбил «Реал» в плей-офф международных соревнований, был «Лион» в сезоне 2009/10.

Килиан Мбаппе отмечался во всех трех последних матчах против «Реала» в составе ПСЖ.

Последний раз Мбаппе играл против ПСЖ в 2017 году – тогда он выступал за «Монако».

Луис Энрике также впервые с 2017 года сыграет против «Реала». Тогда испанец возглавлял «Барселону». Всего нынешний тренер ПСЖ провел 8 матчей против «Реала»: 6 – как наставник «Барселоны», 2 – как тренер «Сельты».

