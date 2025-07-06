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Клубный чемпионат мира
06 июля 2025, 05:22 | Обновлено 06 июля 2025, 05:38
217
0

Мбаппе vs ПСЖ, Энрике vs Реал. Факты о предстоящем суперматче КЧМ

Полуфиналистов клубного чемпионата мира объединяют интересные статистические моменты

06 июля 2025, 05:22 | Обновлено 06 июля 2025, 05:38
217
0
Мбаппе vs ПСЖ, Энрике vs Реал. Факты о предстоящем суперматче КЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine

В полуфинале клубного чемпионата мира сыграют «Флуминенсе» против «Челси» и ПСЖ против «Реала».

«Реал» встретится с ПСЖ впервые с 2022 года (1/8 финала Лиги чемпионов).

8 из последних 9 голов в противостоянии этих команд забили французские игроки: Карим Бензема – 5, Килиан Мбаппе – 3.

Последним французским клубом, который выбил «Реал» в плей-офф международных соревнований, был «Лион» в сезоне 2009/10.

Килиан Мбаппе отмечался во всех трех последних матчах против «Реала» в составе ПСЖ.

Последний раз Мбаппе играл против ПСЖ в 2017 году – тогда он выступал за «Монако».

Луис Энрике также впервые с 2017 года сыграет против «Реала». Тогда испанец возглавлял «Барселону». Всего нынешний тренер ПСЖ провел 8 матчей против «Реала»: 6 – как наставник «Барселоны», 2 – как тренер «Сельты».

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ПСЖ Реал Мадрид ПСЖ - Реал Мадрид клубный чемпионат мира по футболу Луис Энрике Килиан Мбаппе
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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