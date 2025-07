Реал Мадрид – Боруссия Дортмунд. Видео голов и обзор матча (обновляется)

5 июля проходит матч 1/4 финала клубного чемпионата мира 2025 между командами Реал Мадрид и Боруссия Дортмунд.

Коллективы играют на стадионе Мидоулэндс в городе Ист-Рутерфорд. Время начала встречи – 23:00 по Киеву.

Победитель противостояния в полуфинале КЧМ поборется против ПСЖ.

Клубный чемпионат мира 2025. 1/4 финала

Реал Мадрид (Испания) – Боруссия Дортмунд (Германия) – 0:2 (матч продолжается)

Гол: Гонсало Гарсия, 10, Фран Гарсия, 20

ГОЛ! 0:1 Гонсало Гарсия, 10 мин.

⚽ GONZALO GARCÍA STRIKES EARLY! 10th minute, 4th goal of the tournament — this young man is on fire! 🔥 pic.twitter.com/SWqxpqKQJj

ГОЛ! 0:2 Фран Гарсия, 20 мин.

🚨 FRAN GARCÍA MAKES IT TWO FOR REAL MADRID!



The left-back with a thunderous finish. Madrid doubling their lead at MetLife! ⚪️⚡️ pic.twitter.com/TM9HjI3ZbT