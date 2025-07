В Лондоне сильный дождь. Когда возобновится матч Ястремской на Уимблдоне?

5 июля стартовал матч 1/16 финала Уимблдонского турнира 2025 между украинкой Даяной Ястремской (WTA 42) и испанкой Джессикой Бузас Манейро (Испания, WTA 62).

Даяна проиграла первый сет со счетом 1:6, а во втором оформила два брейка, повела 3:0 и начала камбек. К сожалению, в не самый подходящий момент встреча была прервана из-за дождя.

В Лондоне дождь только усилился, поэтому организаторы сообщили, что игра Даяны и Джессики возобновится не ранее 15:30 по Киеву.

Sport.ua проводит видеотрансляцию матча Ястремская – Бузас Манейро.

Помимо матча Даяны, прямо сейчас приостановлены все поединки на травяном мейджоре:

Также остановлены все парные матчи: два в женском и два в мужском разрядах. На Уимблдоне есть только два корта, у которых предусмотрена крыша: центральный корт и корт №1.

UPDATE: No play before 1:30pm (1 hour 14 minutes from now) in #Wimbledon



Flavio Cobolli vs Jakuk Mensik



Clara Tauson vs Elena Rybakina



Daria Kasatkina vs Liudmila Samsonova



Belinda Bencic vs ElisabettaCocciaretto



Jessica Bouzas Maneiro vs Dayana Yastremska



Also all the… pic.twitter.com/1HfQZtyc7f