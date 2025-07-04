4 июля состоялся товарищеский матч, в котором встретились донецкий «Шахтер» и представитель Хорватии «Горица Велика-Горица». Встреча началась в 19:00 по киевскому времени.

Украинская команда одолела соперника с минимальным счетом 1:0. Единственный гол забил Эгиналду после передачи Педро Энрике.

Подопечные Арды Турана продолжают подготовку к старту в Лиге Европы – в первом квалификационном раунде «горняки» сыграют против финского «Ильвеса».

Стоит отметить, что у донецкой команды запланирован еще один матч – против чешской команды «Словацко» (6 июля). Поединки Лиги Европы против «Ильвеса»» пройдут 10 и 17 июля.

Товарищеский матч, Словения. 4 июля

Шахтер (Донецк, Украина) – Горица Велика-Горица (Хорватия) – 1:0

Гол: Эгиналду, 51

Видео гола и обзор матча

ГОЛ, 1:0! Эгиналду, 51 мин

Видеозапись матча: