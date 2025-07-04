Шахтер Донецк – Горица Велика-Горица – 1:0. Как забил Эгиналду? Видео гола
Подопечные Арды Турана продолжают подготовку к старту в Лиге Европы
4 июля состоялся товарищеский матч, в котором встретились донецкий «Шахтер» и представитель Хорватии «Горица Велика-Горица». Встреча началась в 19:00 по киевскому времени.
Украинская команда одолела соперника с минимальным счетом 1:0. Единственный гол забил Эгиналду после передачи Педро Энрике.
Подопечные Арды Турана продолжают подготовку к старту в Лиге Европы – в первом квалификационном раунде «горняки» сыграют против финского «Ильвеса».
Стоит отметить, что у донецкой команды запланирован еще один матч – против чешской команды «Словацко» (6 июля). Поединки Лиги Европы против «Ильвеса»» пройдут 10 и 17 июля.
Товарищеский матч, Словения. 4 июля
Шахтер (Донецк, Украина) – Горица Велика-Горица (Хорватия) – 1:0
Гол: Эгиналду, 51
Видео гола и обзор матча
ГОЛ, 1:0! Эгиналду, 51 мин
⚽️ Егіналду відкриває рахунок у спарингу «Шахтар» 🆚 «Гориця» 🧡— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) July 4, 2025
🅰️ Асист Педро Енріке 👏🏻#Shakhtar #ШахтарГориця pic.twitter.com/qEFg4qSxDv
Видеозапись матча:
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