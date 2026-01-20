Хитрый план. Известно, почему Аякс передумал по поводу аренды Зинченко

Амстердамский «Аякс» интересуется норвежским опорным полузащитником лондонского «Арсенала» Кристианом Нергором, сообщает издание Osservatore.

По информации источника, полноценный трансфер украинского левого защитника «канониров» Александра Зинченко в клуб Эредивизи рассматривается как компромисс, благодаря которому «Арсенал» позволит «Аяксу» арендовать Нергора до завершения нынешней кампании.

В сезоне 2025/26 Кристиан Нергор провел 11 матчей на клубном уровне, отличившись 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 9 миллионов евро.