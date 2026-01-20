Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
20 января 2026, 13:38
Хитрый план. Известно, почему Аякс передумал по поводу аренды Зинченко

Амстердамский клуб хочет арендовать у Арсенала Кристиана Нергора

Getty Images/Global Images Ukraine. Кристиан Нергор

Амстердамский «Аякс» интересуется норвежским опорным полузащитником лондонского «Арсенала» Кристианом Нергором, сообщает издание Osservatore.

По информации источника, полноценный трансфер украинского левого защитника «канониров» Александра Зинченко в клуб Эредивизи рассматривается как компромисс, благодаря которому «Арсенал» позволит «Аяксу» арендовать Нергора до завершения нынешней кампании.

В сезоне 2025/26 Кристиан Нергор провел 11 матчей на клубном уровне, отличившись 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 9 миллионов евро.

Кристиан Нергор трансферы Ноттингем Форест аренда игрока Арсенал Лондон Аякс Александр Зинченко чемпионат Нидерландов по футболу трансферы АПЛ
Дмитрий Вус Источник: X (Twitter)
Spaceman
Тупа статєйка, в якій заголовок не відповідає її змісту..
Вано Камикадзе
Нергор - еще то полено, Зина в опорке был бы наверно даже получше, но Артета как прямой последователь лысого шарлатана - видит в нем ТОЛЬКО левого защитника, матчи в сборной для него не показатель 
