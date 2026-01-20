Хитрый план. Известно, почему Аякс передумал по поводу аренды Зинченко
Амстердамский клуб хочет арендовать у Арсенала Кристиана Нергора
Амстердамский «Аякс» интересуется норвежским опорным полузащитником лондонского «Арсенала» Кристианом Нергором, сообщает издание Osservatore.
По информации источника, полноценный трансфер украинского левого защитника «канониров» Александра Зинченко в клуб Эредивизи рассматривается как компромисс, благодаря которому «Арсенал» позволит «Аяксу» арендовать Нергора до завершения нынешней кампании.
В сезоне 2025/26 Кристиан Нергор провел 11 матчей на клубном уровне, отличившись 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 9 миллионов евро.
