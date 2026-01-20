Кто фаворит? Объявлены коэффициенты на главный матч дня ЛЧ Интер – Арсенал

Во вторник, 20 января 2026 года, состоится матч 7-го тура основного этапа Лиги чемпионов между «Интером» и «Арсеналом».

Букмекеры в день поединка обновили коэффициенты на это противостояние.

Коэффициент на победу «Интера» составляет 2.80, в то время как успех «Арсенала» оценивают в 2.85, то есть командам дают почти равные шансы на 3 набранных очка в этой встрече.

На ничью дают показатель 3.40.

Поединок состоится в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.