Кто фаворит? Объявлены коэффициенты на главный матч дня ЛЧ Интер – Арсенал
Матч 7-го тура Лиги чемпионов состоится 20 января в 22:00 по Киеву
Во вторник, 20 января 2026 года, состоится матч 7-го тура основного этапа Лиги чемпионов между «Интером» и «Арсеналом».
Букмекеры в день поединка обновили коэффициенты на это противостояние.
Коэффициент на победу «Интера» составляет 2.80, в то время как успех «Арсенала» оценивают в 2.85, то есть командам дают почти равные шансы на 3 набранных очка в этой встрече.
На ничью дают показатель 3.40.
Поединок состоится в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
