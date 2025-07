Порту отреагировало на гибель Жоты и его брата, которые разбились на машине

Известный клуб «Порту» в социальной сети Twitter отреагировал на автокатастрофу в провинции Самора, в результате которой погиб известный футболист «Ливерпуля» Диего Жота и его брат Андре Силва.

Братья начали футбольную карьеру именно в академии клуба «Порту», которая воспитала из Диего и Андре профессиональных спортсменов.

«Футбольный клуб «Порту» в трауре.

С шоком и глубокой скорбью посылаем искренние соболезнования семье и друзьям Диогу Жоты, а также его брату Андре Силве, который также был нашим игроком в молодежных командах.

Покойся с миром», – написала пресс-служба.

Диего в течение сезона 2016/17 выступал за «Порту» на правах аренды, сыграв 38 матчей (девять голов и семь ассистов).

O Futebol Clube do Porto está de luto.



É com choque e profundo pesar que enviamos as sentidas condolências à família e amigos do Diogo Jota e irmão André Silva, que também foi nosso atleta nos escalões de formação.



Descansem em paz.#FCPorto pic.twitter.com/BXlR8v7y7Z