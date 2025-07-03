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Англия
03 июля 2025, 12:24 | Обновлено 03 июля 2025, 12:34
499
0

Порту отреагировало на гибель Жоты и его брата, которые разбились на машине

Диего и Андре в свое время вместе находились в академии «драконов»

03 июля 2025, 12:24 | Обновлено 03 июля 2025, 12:34
499
0
Порту отреагировало на гибель Жоты и его брата, которые разбились на машине
Getty Images/Global Images Ukraine

Известный клуб «Порту» в социальной сети Twitter отреагировал на автокатастрофу в провинции Самора, в результате которой погиб известный футболист «Ливерпуля» Диего Жота и его брат Андре Силва.

Братья начали футбольную карьеру именно в академии клуба «Порту», которая воспитала из Диего и Андре профессиональных спортсменов.

«Футбольный клуб «Порту» в трауре.

С шоком и глубокой скорбью посылаем искренние соболезнования семье и друзьям Диогу Жоты, а также его брату Андре Силве, который также был нашим игроком в молодежных командах.

Покойся с миром», – написала пресс-служба.

Диего в течение сезона 2016/17 выступал за «Порту» на правах аренды, сыграв 38 матчей (девять голов и семь ассистов).

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Андрей Витренко Источник: ФК Порту
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