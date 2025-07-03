Источник: экс-звезда Барселоны завершил карьеру. Будет работать в Хорватии
Иван Ракитич принял важное решение, но официально о нем еще не объявил
Легендарный хорватский полузащитник Иван Ракитич принял решение о завершении профессиональной карьеры. Об этом пишет инсайдер Николо Скир.
По информации источника, Иван будет работать в структуре хорватского «Хайдука», в составе которого и провел свои последние матчи на профессиональном уровне.
На протяжении своей карьеры Иван поиграл в Базеле, Шальке, Севилье, Барселоне и Аль-Шабабе. Кроме клубов он провел 106 матчей за сборную Хорватии.
Ранее сообщалось, что легендарный одноклубник Трубина завершил карьеру. Но есть нюанс
Ivan #Rakitic has decided to retire from football as player at 37. #transfers pic.twitter.com/KlwZaTkykB— Nicolò Schira (@NicoSchira) July 2, 2025
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