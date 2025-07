Источник: экс-звезда Барселоны завершил карьеру. Будет работать в Хорватии

Легендарный хорватский полузащитник Иван Ракитич принял решение о завершении профессиональной карьеры. Об этом пишет инсайдер Николо Скир.

По информации источника, Иван будет работать в структуре хорватского «Хайдука», в составе которого и провел свои последние матчи на профессиональном уровне.

На протяжении своей карьеры Иван поиграл в Базеле, Шальке, Севилье, Барселоне и Аль-Шабабе. Кроме клубов он провел 106 матчей за сборную Хорватии.

Ранее сообщалось, что легендарный одноклубник Трубина завершил карьеру. Но есть нюанс

Ivan #Rakitic has decided to retire from football as player at 37. #transfers pic.twitter.com/KlwZaTkykB