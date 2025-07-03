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03 июля 2025, 11:14 |
988
0

Источник: экс-звезда Барселоны завершил карьеру. Будет работать в Хорватии

Иван Ракитич принял важное решение, но официально о нем еще не объявил

03 июля 2025, 11:14 |
988
0
Источник: экс-звезда Барселоны завершил карьеру. Будет работать в Хорватии
Getty Images/Global Images Ukraine. Иван Ракитич

Легендарный хорватский полузащитник Иван Ракитич принял решение о завершении профессиональной карьеры. Об этом пишет инсайдер Николо Скир.

По информации источника, Иван будет работать в структуре хорватского «Хайдука», в составе которого и провел свои последние матчи на профессиональном уровне.

На протяжении своей карьеры Иван поиграл в Базеле, Шальке, Севилье, Барселоне и Аль-Шабабе. Кроме клубов он провел 106 матчей за сборную Хорватии.

Ранее сообщалось, что легендарный одноклубник Трубина завершил карьеру. Но есть нюанс

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Иван Ракитич завершение карьеры Хайдук Сплит Барселона Севилья Ла Лига чемпионат Испании по футболу Шальке Бундеслига чемпионат Германии по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Николо Скира
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