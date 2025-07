1 июля проходит матч 1/8 финала клубного чемпионата мира 2025 между командами Реал Мадрид (Испания) и Ювентус (Италия).

Поединок проходит на стадионе Хард Рок Стедиум в Майами. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главным арбитром предстоящего противостояния стал Шимон Марциняк из Польши.

В четвертьфинальном турнире победитель этой пары сыграет с «Боруссией» Дортмунд или «Монтереем».

На 54-й минуте мяч в ворота туринцев забил Гонсало Гарсия, который забил уже третий гол на турнире.

ВИДЕО. И это снова он! Реал открыл счет в матче с Ювентусом

54' ⚽ GOAL!

Gonzalo García gets the best of a header in the box and puts @realmadrid in the lead! 🔥



Watch the @FIFACWC | June 14 - July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #RMAJUV pic.twitter.com/T8AkpqItFC