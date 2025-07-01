ОФИЦИАЛЬНО. Ему всего 18. Ливерпуль продлил контракт с полузащитником
Трей Ньони продолжит представлять «мерсисайдцев»
Победитель Английской Премьер-лиги, «Ливерпуль», официально подписал новое соглашение с 18-летним полузащитником Трейом Ньони.
Информацию об условиях контракта «мерсисайдцы» не разглашают.
«Это много для меня значит, ведь я поддерживаю клуб с детства. Так что это отличное ощущение. Но теперь я должен выйти на поле и показать, почему я заслужил этот контракт.
Думаю, это все шаг за шагом, день за днем - просто становиться лучше каждый день, просто совершенствоваться как игрок. Я еще молод, есть много аспектов, над которыми нужно работать. Это самое важное. Я просто должен отблагодарить клуб именно этим путем», – ответил Трей.
На счету полузащитника шесть поединков за «красных», в которых Трей оформил один ассист.
Ранее сообщалось, что украинец Максим Таловеров может остаться в Англии.
Trey Nyoni has signed a new long-term contract with Liverpool FC ✍️🔴— Liverpool FC (@LFC) June 30, 2025
“Now I have to go out and show why I’ve earned this contract.” 💪💬 pic.twitter.com/iEbSOi6Xoc— Liverpool FC (@LFC) June 30, 2025
A special birthday for Trey! 🌟🎈 pic.twitter.com/dJozDz3Uwh— Liverpool FC (@LFC) June 30, 2025
In photos: Trey Nyoni pens new Liverpool deal 📸— Liverpool FC (@LFC) June 30, 2025
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