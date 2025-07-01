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Англия
01 июля 2025, 12:58 | Обновлено 01 июля 2025, 13:02
117
0

ОФИЦИАЛЬНО. Ему всего 18. Ливерпуль продлил контракт с полузащитником

Трей Ньони продолжит представлять «мерсисайдцев»

01 июля 2025, 12:58 | Обновлено 01 июля 2025, 13:02
117
0
ОФИЦИАЛЬНО. Ему всего 18. Ливерпуль продлил контракт с полузащитником
ФК Ливерпуль. Трей Ньони

Победитель Английской Премьер-лиги, «Ливерпуль», официально подписал новое соглашение с 18-летним полузащитником Трейом Ньони.

Информацию об условиях контракта «мерсисайдцы» не разглашают.

«Это много для меня значит, ведь я поддерживаю клуб с детства. Так что это отличное ощущение. Но теперь я должен выйти на поле и показать, почему я заслужил этот контракт.

Думаю, это все шаг за шагом, день за днем - просто становиться лучше каждый день, просто совершенствоваться как игрок. Я еще молод, есть много аспектов, над которыми нужно работать. Это самое важное. Я просто должен отблагодарить клуб именно этим путем», – ответил Трей.

На счету полузащитника шесть поединков за «красных», в которых Трей оформил один ассист.

Ранее сообщалось, что украинец Максим Таловеров может остаться в Англии.

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Ливерпуль чемпионат Англии по футболу продление контракта Английская Премьер-лига
Андрей Витренко Источник: ФК Ливерпуль
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