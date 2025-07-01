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  4. Месси определился с клубом, в котором продолжит карьеру. Романо подтвердил
Major League Soccer
01 июля 2025, 09:46 |
2503
0

Месси определился с клубом, в котором продолжит карьеру. Романо подтвердил

«Интер Майами» и звездный аргентинец намерены продлить сотрудничество на один год

01 июля 2025, 09:46 |
2503
0
Месси определился с клубом, в котором продолжит карьеру. Романо подтвердил
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Форвард американского «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси определился с клубом, в котором намерен продолжить карьеру.

38-летний футболист полностью доволен своим положением в нынешней команде, поэтому планирует продлить сотрудничество. Об этом сообщил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

«Контракт Лео действителен до конца 2025 года. Реальность такова, что обе стороны заинтересованы в продолжении сотрудничества. Необходимые шаги предпринимаются с правильным настроением, чтобы это произошло в ближайшее время», – рассказал журналист.

По данным источника, «Интер Майами» предложит звездному 38-летнему игроку контракт на один год с возможностью продления.

В текущем сезоне Месси провел 17 матчей во всех турнирах, в которых забил 11 голов и отдал пять результативных передач. «Интер Майами» накануне вылетел на стадии 1/8 финала клубного чемпионата мира после разгромного поражения от французского ПСЖ (0:4). В MLS клуб аргентинца занимает шестое место, но имеет четыре матча в запасе.

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Major League Soccer (MLS) Интер Майами Лионель Месси Фабрицио Романо продление контракта
Николай Титюк Источник: Фабрицио Романо
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