Месси определился с клубом, в котором продолжит карьеру. Романо подтвердил

Форвард американского «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси определился с клубом, в котором намерен продолжить карьеру.

38-летний футболист полностью доволен своим положением в нынешней команде, поэтому планирует продлить сотрудничество. Об этом сообщил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

«Контракт Лео действителен до конца 2025 года. Реальность такова, что обе стороны заинтересованы в продолжении сотрудничества. Необходимые шаги предпринимаются с правильным настроением, чтобы это произошло в ближайшее время», – рассказал журналист.

По данным источника, «Интер Майами» предложит звездному 38-летнему игроку контракт на один год с возможностью продления.

В текущем сезоне Месси провел 17 матчей во всех турнирах, в которых забил 11 голов и отдал пять результативных передач. «Интер Майами» накануне вылетел на стадии 1/8 финала клубного чемпионата мира после разгромного поражения от французского ПСЖ (0:4). В MLS клуб аргентинца занимает шестое место, но имеет четыре матча в запасе.

