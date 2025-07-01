Клубный чемпионат мира01 июля 2025, 02:50 |
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11/11. Гвардиола имеет уникальную победную серию на КЧС
Сможет ли Аль-Хиляль прервать ее?
01 июля 2025, 02:50 |
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Сегодня состоится матч 1/8 финала клубного чемпионата мира между командами Манчестер Сити и Аль-Хиляль.
Наставник «горожан» Пеп Гвардиола попытается продолжить свою феноменальную победную серию на турнире.
Испанский тренер победил со своими командами (Барселона, Бавария, Манчестер Сити) во всех матчах (11/11).
- 2009: Барселона – Атланте 3:1
- 2009: Барселона – Эстудиантес 2:1
- 2011: Барселона – Аль-Садд 4:0
- 2011: Барселона – Сантос 4:0
- 2013: Бавария – Гуанчжоу Эвергранд 3:0
- 2013: Бавария – Раджа Касабланка 2:0
- 2023: Манчестер Сити – Урава Ред Даймондз 3:0
- 2023: Манчестер Сити – Флуминенсе 4:0
- 2025: Манчестер Сити – Видад 2:0
- 2025: Манчестер Сити – Аль-Айн 6:0
- 2025: Манчестер Сити – Ювентус 5:2
Pep Guardiola still has a 𝐏𝐄𝐑𝐅𝐄𝐂𝐓 record at the #FIFACWC 🌎🔥💯— LiveScore (@livescore) June 30, 2025
𝟏𝟏/11 ✅ pic.twitter.com/UnpvLIogkB
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