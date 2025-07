11/11. Гвардиола имеет уникальную победную серию на КЧС

Сегодня состоится матч 1/8 финала клубного чемпионата мира между командами Манчестер Сити и Аль-Хиляль.

Наставник «горожан» Пеп Гвардиола попытается продолжить свою феноменальную победную серию на турнире.

Испанский тренер победил со своими командами (Барселона, Бавария, Манчестер Сити) во всех матчах (11/11).

Pep Guardiola still has a 𝐏𝐄𝐑𝐅𝐄𝐂𝐓 record at the #FIFACWC 🌎🔥💯



𝟏𝟏/11 ✅ pic.twitter.com/UnpvLIogkB