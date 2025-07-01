11/11. Гвардиола имеет уникальную победную серию на КЧС

Сегодня состоится матч 1/8 финала клубного чемпионата мира между командами Манчестер Сити и Аль-Хиляль.

Наставник «горожан» Пеп Гвардиола попытается продолжить свою феноменальную победную серию на турнире.

Испанский тренер победил со своими командами (Барселона, Бавария, Манчестер Сити) во всех матчах (11/11).

2009: Барселона – Атланте 3:1

2009: Барселона – Эстудиантес 2:1

2011: Барселона – Аль-Садд 4:0

2011: Барселона – Сантос 4:0

2013: Бавария – Гуанчжоу Эвергранд 3:0

2013: Бавария – Раджа Касабланка 2:0

2023: Манчестер Сити – Урава Ред Даймондз 3:0

2023: Манчестер Сити – Флуминенсе 4:0

2025: Манчестер Сити – Видад 2:0

2025: Манчестер Сити – Аль-Айн 6:0

2025: Манчестер Сити – Ювентус 5:2