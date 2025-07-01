Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. 11/11. Гвардиола имеет уникальную победную серию на КЧС
Клубный чемпионат мира
01 июля 2025, 02:50 |
61
0

11/11. Гвардиола имеет уникальную победную серию на КЧС

Сможет ли Аль-Хиляль прервать ее?

01 июля 2025, 02:50 |
61
0
11/11. Гвардиола имеет уникальную победную серию на КЧС
Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня состоится матч 1/8 финала клубного чемпионата мира между командами Манчестер Сити и Аль-Хиляль.

Наставник «горожан» Пеп Гвардиола попытается продолжить свою феноменальную победную серию на турнире.

Испанский тренер победил со своими командами (Барселона, Бавария, Манчестер Сити) во всех матчах (11/11).

  • 2009: Барселона – Атланте 3:1
  • 2009: Барселона – Эстудиантес 2:1
  • 2011: Барселона – Аль-Садд 4:0
  • 2011: Барселона – Сантос 4:0
  • 2013: Бавария – Гуанчжоу Эвергранд 3:0
  • 2013: Бавария – Раджа Касабланка 2:0
  • 2023: Манчестер Сити – Урава Ред Даймондз 3:0
  • 2023: Манчестер Сити – Флуминенсе 4:0
  • 2025: Манчестер Сити – Видад 2:0
  • 2025: Манчестер Сити – Аль-Айн 6:0
  • 2025: Манчестер Сити – Ювентус 5:2
По теме:
Манчестер Сити – Аль Хиляль. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Стали известны стартовые составы Манчестер Сити и Аль-Хиляля
Кристиан КИВУ: «4-4-2? Это был эксперимент»
клубный чемпионат мира по футболу Манчестер Сити Аль-Хиляль статистика Пеп Гвардиола
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Экс-футболист Десны и Олимпика получил гражданство рф
Футбол | 30 июня 2025, 21:39 4
Экс-футболист Десны и Олимпика получил гражданство рф
Экс-футболист Десны и Олимпика получил гражданство рф

Максим Дегтярев будет играть за команду сокол казань

«Он этого не сделал». Названа причина ухода Усика от Красюка
Бокс | 30 июня 2025, 09:20 2
«Он этого не сделал». Названа причина ухода Усика от Красюка
«Он этого не сделал». Названа причина ухода Усика от Красюка

Фрэнк Уоррен высказался по поводу этой ситуации

«Усик растерялся, ему не нравится». Известный тренер – об реванше с Дюбуа
Бокс | 30.06.2025, 04:42
«Усик растерялся, ему не нравится». Известный тренер – об реванше с Дюбуа
«Усик растерялся, ему не нравится». Известный тренер – об реванше с Дюбуа
Роналду попросил указать на дверь легенде Реала и получил согласие
Футбол | 30.06.2025, 08:19
Роналду попросил указать на дверь легенде Реала и получил согласие
Роналду попросил указать на дверь легенде Реала и получил согласие
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Мне это вообще не интересно. Да мне все равно»
Футбол | 01.07.2025, 02:33
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Мне это вообще не интересно. Да мне все равно»
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Мне это вообще не интересно. Да мне все равно»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Наставник Бенфики оценил матч, в котором Трубин пропустил четыре гола
Наставник Бенфики оценил матч, в котором Трубин пропустил четыре гола
29.06.2025, 08:48 1
Футбол
Источник: к Динамо присоединится «очень классный» игрок
Источник: к Динамо присоединится «очень классный» игрок
29.06.2025, 08:52 13
Футбол
Матч 1/8 финала КЧМ Бенфика – Челси прерван на 86-й минуте. Что произошло?
Матч 1/8 финала КЧМ Бенфика – Челси прерван на 86-й минуте. Что произошло?
29.06.2025, 00:55 2
Футбол
ЯСТРЕМСКАЯ: «Мне все равно, что она взяла Ролан Гаррос, что она 2-я в мире»
ЯСТРЕМСКАЯ: «Мне все равно, что она взяла Ролан Гаррос, что она 2-я в мире»
29.06.2025, 20:25 1
Теннис
Драма и триллер. Англия U-21 и Германия U-21 устроили зарубу в финале Евро
Драма и триллер. Англия U-21 и Германия U-21 устроили зарубу в финале Евро
29.06.2025, 00:38 3
Футбол
Месси выступил с заявлением после вылета Интер Майами из КЧМ-2025
Месси выступил с заявлением после вылета Интер Майами из КЧМ-2025
30.06.2025, 08:34 1
Футбол
ЧИСОРА: «Буду рад, если с Усиком это произойдет. Будет мясорубка»
ЧИСОРА: «Буду рад, если с Усиком это произойдет. Будет мясорубка»
29.06.2025, 00:34 2
Бокс
Украина в третий раз в истории выиграла Золотую Евролигу по волейболу
Украина в третий раз в истории выиграла Золотую Евролигу по волейболу
29.06.2025, 22:12 25
Волейбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем