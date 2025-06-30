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Клубный чемпионат мира
Манчестер Сити
01.07.2025 04:00 - : -
Аль-Хиляль
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Клубный чемпионат мира
30 июня 2025, 15:41 |
95
0

Ман Сити – Аль-Хиляль. Прогноз на матч 1/8 финала клубного чемпионата мира

Поединок состоится 1 июня в 04:00 по Киеву

30 июня 2025, 15:41 |
95
0
Ман Сити – Аль-Хиляль. Прогноз на матч 1/8 финала клубного чемпионата мира
Коллаж Sport.ua

1 июля на Ситрес Боул пройдет матч 1/8 финала клубного чемпионата мира, в котором Манчестер Сити сыграет против Аль-Хилаля. Поединок начнется в 01:00 по киевскому времени.

Манчестер Сити

Команда сдувалась после требла 2023-го года. Но все же сохранила первое место в АПЛ, и, видимо, год назад решили, что проведут на достойном уровне и следующий сезон даже после продажи Альвареса, ограничившись подписанием Савио и возвращением Гюндогана. В итоге, даже с крупными затратами на усиление состава в январе, быстро вылетели в плей-офф Лиги чемпионов и проиграли финал кубка скромному Кристал Пэлас. Но, главное, в Премьер-Лиге выбрались хотя бы на третье место.

Урок усвоен, и перед поездкой в США гранд подписал ряд новичков. И те помогли удачно стартовать на клубном чемпионате мира. Там англичане показывают стопроцентный результат, причем после уверенных побед с аутсайдерами, Видадом (2:0) и Аль-Айном (6:0) покуражились и с Ювентусом, забив ему пять мячей, правда, теперь еще и пропустив дважды.

Аль-Хилаль

Клуб имеет немалые амбиции, что подкреплялись активным приглашением звезд из Европы. Но если в 2023/2024 получилось выиграть гонку у Ан-Насра, оставив Роналду снова без трофея, то в следующем цикле уже сильнее всех оказался Аль-Иттихад. Это и, главное, поражение в полуфинале азиатской Лиги чемпионов Аль-Айну, привело ко смене наставника - в конце весны представили в этой роли Симоне Индзаги.

Итальянец дебютировал с достойной ничьей 1:1 против мадридского Реала. Потом саудиты обошлись на пару с Ред Булл Зальцбург без голов, а в ключевом поединке оформили 2:0 с Пачукой. В итоге они отправились в плей-офф, единственными изо всех представителей Азии на турнире.

Статистика личных встреч

В 2012-м году провели товарищеский матч, и его минимально, 1:0, выиграл представитель Ближнего Востока.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят, что Индзаги сможет чем-то озадачить Гвардиоду со своими нынешними подопечными - тут куда более сильные англичане должны выиграть с форой -1,5 гола (коэффициент - 1,87).

Прогноз Sport.ua
Манчестер Сити
1 июля 2025 -
04:00
Аль-Хиляль
Фора Манчестер Сити (-1.5) 1.87 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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