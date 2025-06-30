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Клубный чемпионат мира
Манчестер Сити
01.07.2025 04:00 - : -
Аль-Хиляль
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Клубный чемпионат мира
30 июня 2025, 15:25 |
157
0

Манчестер Сити – Аль-Хиляль. Прогноз и анонс на матч КЧМ-2025

Поединок состоится 1 июля и начнется в 04:00 по Киеву

30 июня 2025, 15:25 |
157
0
Манчестер Сити – Аль-Хиляль. Прогноз и анонс на матч КЧМ-2025
Коллаж Sport.ua

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1 июля, в рамках 1/8 финала клубного чемпионата мира свою встречу проведут Манчестер Сити – Аль-Хиляль. Матч начнется в 04:00 по киевскому времени.

Манчестер Сити

«Горожане» на этом чемпионате выглядят блестяще, как будто и не было неудачного сезона. Подопечные Гвардиолы единственные на турнире, выигравшие все три матча на групповом этапе. Первый матч Манчестер Сити выиграл у Видада со счетом 2:0. Не было проблем и во втором матче, когда удалось разгромить Аль-Айн – 6:0.

Перед последним туром Манчестер делил лидерство с Ювентусом, имея с конкурентом одинаковую разницу мячей+8, но конкурент был выше, за счет большего количества голов.

«Горожане» выдали феноменальный матч против туринцев, одержав победу со счетом 5:2. Манчестер показал футбол высокого уровня, вчистую обыграв сильного соперника.

Аль-Хиляль

Гранд из Саудовской Аравии достойно выглядит на этом турнире, несмотря на то, что Симоне Индзаги возглавил команду недавно, все на поле выглядит гармонично. Аль-Хиляль выдал мощный матч против Реала в первом туре, сыграли 1:1, хотя команду от поражения спас вратарь Буну, взяв пенальти от Вальвереде в компенсированное время.

Во втором круге расписали ничью с другим европейским клубом, на этот раз Зальцбургом – 0:0. Матч третьего тура команда провела против мексиканской Пачуки, где надо было побеждать, первый удалось забить в середине первого тайма, а второй уже в компенсированное время, в итоге желанная победа со счетом 2:0.

Аль-Хиляль стал вторым в своем квартете, пропустив вперед только мадридский Реал. Команда производит хорошее впечатление, поэтому против Мансити они могут выдать мощный матч.

Прогноз

Это будет первая очная битва соперников, Манчестер Сити большой фаворит этой пары. Хотя не жду легкого матча для Гвардиолы и его подопечных.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Манчестер Сити – 1,32, ничья – 5,57, победа Аль-Хиляля – 8,75. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

Я думаю, команды подарят интересную и зрелищную битву, в которой будет много опасных моментов. Преимущество должны перехватить «горожане», но Аль-Хиляль должен достойно отвечать. Ставлю на тотал больше 3,5 голов за 2,09.

Прогноз Sport.ua
Манчестер Сити
1 июля 2025 -
04:00
Аль-Хиляль
Тотал больше 3.5 2.09 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
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Манчестер Сити Аль-Хиляль клубный чемпионат мира по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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