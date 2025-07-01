Еще один вылет европейцев. Ман Сити сенсационно уступил Аль-Хилялю на КЧМ

В 1/8 финала клубного чемпионата мира встречались английский «Манчестер Сити» и саудовский «Аль-Хиляль». Очевидным фаворитом матча считался английский клуб.

Он начал подтверждать этот статус уже в начале матча, когда голом отличился Бернардо Силва, быстрее всего сориентировавшись в чужой штрафной. Стоит отметить, что гол не нужно было засчитывать, поскольку в ходе атаки Аит-Нури подыграл себе рукой в ​​чужой штрафной, однако арбитр решил даже не смотреть повтор.

Весь первый тайм саудиты ничего не могли предложить соперникам, их вратарь Буну вертелся, как белка в колесе, и не дал счету измениться до перерыва.

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Однако уже на первой минуте второго тайма Маркос Леонардо замкнул навес, а чуть позже сначала Малком реализовал выход на Эдерсона, а тогда Холанд в чужом вратарском оказался самым ловким.

После быстрого обмена голами игра немного успокоилась, оба вратаря были на высоте, поэтому игра перешла в экстра-таймы.

Там голевое шоу продолжилось. Кулибали замкнул навес с углового, однако Фоден тоже оформил заброс Шерки в гол. Но уже в конце второй пятнадцатиминутки Маркоc Леонардо воспользовался провалами манчестерской защиты и оформил дубль.

Getty Images/Global Images Ukraine

Саудиты скорее могли забивать пятый, чем англичане сравнивать, поэтому финальный свисток арбитра из Венесуэлы зафиксировал счет 3:4, вылет еще одной команды из Европы (ранее турнир на 'этой стадии покинул «Интер») и выход «Аль-Хиляля» в четвертьфинал КЧС.

КЧС-2025. 1/8 финала

«Манчестер Сити» – «Аль-Хиляль» – 3:4

Голы: Бернардо Силва, 9, Холанд, 55, Фоден, 104 – Маркос Леонардо, 46, 113, Малком, 52, Кулибали, 94

Предупреждения: Гвардиол, 28, Нунеш, 39, Аканджи, 105+1 – Маркос Леонардо, 114

«Манчестер Сити»: Эдерсон – Нунеш (Аканджи, 53), Диаш, Гвардиол (Аке, 53), Аит-Нури – Гюндоган (Родри, 53, Фоден, 100), Силва, Рейндерс (Шерки, 91) – Савио, Холланд (Мармуш, 91), Доку

«Аль-Хиляль»: Буна – Канселу (Аль-Ями, 88), Кулибали, Аль-Хaрби (Аль-Булеахи, 88), Лоди –ndash; Невеш, Аль-Давсари (Аль-Джувайр, 106) – Канну (Ладжами, 83), Милинкович-Савич, Малком (Кайо Сезар, 64) – Маркос Леонардо (Аль-Ганнам, 116)

Арбитр: Хесус Валенсуэла (Венесуэла)

Стадион: «Орландо Цитрус Боул» (Орландо, США)

МАНЧЕСТЕР СИТИ - АЛЬ-ХИЛЯЛЬ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА