Во вторник, 1 июля, состоится поединок 1/8 финала клубного чемпионата мира, в котором будут играть английский «Манчестер Сити» и саудовский «Аль-Хиляль». Игра пройдет в Орландо (США) на поле стадиона «Орландо Цитрус Боул», начало – в 04:00 по Киеву.

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«Манчестер Сити» выиграл все три матча группового этапа, включая уверенную победу над «Ювентусом» 5:2, и продемонстрировал блестящую форму на турнире. Команда Гвардиолы доминировала с самого старта, не оставив шансов ни «Видаду», ни «Аль-Айну». «Аль-Хиляль» же держался достойно: сыграл вничью с «Реалом» и «Зальцбургом», а победив «Пачуку» 2:0, занял второе место в своей группе. Саудовский клуб выглядит собранным и может создать проблему фаворита. Несмотря на статус «Манчестер Сити» как главного претендента, легкого матча для «горожан» не прогнозируется.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Манчестер Сити» – «Аль-Хиляль» в украинской версии сайта.