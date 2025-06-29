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Клубный чемпионат мира
29 июня 2025, 10:44 |
123
0

Капитан Челси повторил достижения Бруна Фернандеша и Деклана Райса

Рис Джеймс забил гол в ворота Бенфики прямым ударом со штрафного

29 июня 2025, 10:44 |
123
0
Капитан Челси повторил достижения Бруна Фернандеша и Деклана Райса
Getty Images/Global Images Ukraine. Рис Джеймс

В матче 1/8 финала клубного чемпионата мира Челси в дополнительное время победил Бенфику со счетом 4:1. Открыл счет в матче игрок Челси Рис Джеймс.

Бенфика лишь во второй раз в сезоне пропустила гол, забитый прямым ударом со штрафного:

  • Брендон Агилера (Риу Аве)
  • Рис Джеймс (Челси)

Рис Джеймс второй раз в сезоне забил со штрафного (первый раз – в ворота Борнмута) и стал лишь третьим футболистом АПЛ, который забивал гол подобным образом больше, чем один раз за сезон во всех турнирах:

  • Бруно Фернандеш
  • Деклан Райс
  • Рис Джеймс

Игрок Челси стал уже пятым футболистом на клубном чемпионате мира этого года, который забил гол со штрафного:

  • Брайан Гонсалес (Пачука)
  • Клаудио Эчеверри (Манчестер Сити)
  • Джон Ариас (Флуминенсе)
  • Лионель Месси (Интер Майами)
  • Рис Джеймс (Челси)
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Рис Джеймс клубный чемпионат мира по футболу Челси Бруну Фернандеш Деклан Райс Бенфика Бенфика - Челси
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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