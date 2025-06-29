Капитан Челси повторил достижения Бруна Фернандеша и Деклана Райса
Рис Джеймс забил гол в ворота Бенфики прямым ударом со штрафного
В матче 1/8 финала клубного чемпионата мира Челси в дополнительное время победил Бенфику со счетом 4:1. Открыл счет в матче игрок Челси Рис Джеймс.
Бенфика лишь во второй раз в сезоне пропустила гол, забитый прямым ударом со штрафного:
- Брендон Агилера (Риу Аве)
- Рис Джеймс (Челси)
Рис Джеймс второй раз в сезоне забил со штрафного (первый раз – в ворота Борнмута) и стал лишь третьим футболистом АПЛ, который забивал гол подобным образом больше, чем один раз за сезон во всех турнирах:
- Бруно Фернандеш
- Деклан Райс
- Рис Джеймс
Игрок Челси стал уже пятым футболистом на клубном чемпионате мира этого года, который забил гол со штрафного:
- Брайан Гонсалес (Пачука)
- Клаудио Эчеверри (Манчестер Сити)
- Джон Ариас (Флуминенсе)
- Лионель Месси (Интер Майами)
- Рис Джеймс (Челси)
Only three Premier League players have scored multiple direct free-kicks across all competitions since the start of the 2024/25 season:— Squawka (@Squawka) June 28, 2025
◎ Bruno Fernandes
◎ Declan Rice
◉ Reece James
And RJ also has one for England this year. 🎯 pic.twitter.com/hjFBVwPTn9
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