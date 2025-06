Капитан Челси повторил достижения Бруна Фернандеша и Деклана Райса

В матче 1/8 финала клубного чемпионата мира Челси в дополнительное время победил Бенфику со счетом 4:1. Открыл счет в матче игрок Челси Рис Джеймс.

Бенфика лишь во второй раз в сезоне пропустила гол, забитый прямым ударом со штрафного:

Рис Джеймс второй раз в сезоне забил со штрафного (первый раз – в ворота Борнмута) и стал лишь третьим футболистом АПЛ, который забивал гол подобным образом больше, чем один раз за сезон во всех турнирах:

Игрок Челси стал уже пятым футболистом на клубном чемпионате мира этого года, который забил гол со штрафного:

Only three Premier League players have scored multiple direct free-kicks across all competitions since the start of the 2024/25 season:



◎ Bruno Fernandes

◎ Declan Rice

◉ Reece James



And RJ also has one for England this year. 🎯 pic.twitter.com/hjFBVwPTn9