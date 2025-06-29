Капитан Челси повторил достижения Бруна Фернандеша и Деклана Райса

В матче 1/8 финала клубного чемпионата мира Челси в дополнительное время победил Бенфику со счетом 4:1. Открыл счет в матче игрок Челси Рис Джеймс.

Бенфика лишь во второй раз в сезоне пропустила гол, забитый прямым ударом со штрафного:

Брендон Агилера (Риу Аве)

Рис Джеймс (Челси)

Рис Джеймс второй раз в сезоне забил со штрафного (первый раз – в ворота Борнмута) и стал лишь третьим футболистом АПЛ, который забивал гол подобным образом больше, чем один раз за сезон во всех турнирах:

Бруно Фернандеш

Деклан Райс

Рис Джеймс

Игрок Челси стал уже пятым футболистом на клубном чемпионате мира этого года, который забил гол со штрафного:

Брайан Гонсалес (Пачука)

Клаудио Эчеверри (Манчестер Сити)

Джон Ариас (Флуминенсе)

Лионель Месси (Интер Майами)

Рис Джеймс (Челси)