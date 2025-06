ВИДЕО. Челси добил Бенфику: как были забиты 3-й и 4-й голы Трубину

28 июня стартовал матч 1/8 финала клубного чемпионата мира 2025 между командами Бенфика и Челси.

Коллективы сыграли на стадионе Банк оф Америка в городе Шарлот. Поединок завершился со счетом 4:1 в пользу пенсионеров.

Третий и четвертый голи в ворота украинского голкипера орлов Анатолия Трубина были забиты на 115-й и 117-й минутах. Отличились Педру Нету и Кирнан Дьюсбери-Холл.

Пенсионеры пробились в четвертьфинал КЧМ-2025, где сыграют против бразильского Палмейраса.

ГОЛ! 1:3 Педру Нету, 115 мин.

