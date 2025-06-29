ВИДЕО. Челси добил Бенфику: как были забиты 3-й и 4-й голы Трубину
Педру Нету и Кирнан Дьюсбери-Холл установили окончательный счет матча 1/8 финала КЧМ
28 июня стартовал матч 1/8 финала клубного чемпионата мира 2025 между командами Бенфика и Челси.
Коллективы сыграли на стадионе Банк оф Америка в городе Шарлот. Поединок завершился со счетом 4:1 в пользу пенсионеров.
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Третий и четвертый голи в ворота украинского голкипера орлов Анатолия Трубина были забиты на 115-й и 117-й минутах. Отличились Педру Нету и Кирнан Дьюсбери-Холл.
Пенсионеры пробились в четвертьфинал КЧМ-2025, где сыграют против бразильского Палмейраса.
ГОЛ! 1:3 Педру Нету, 115 мин.
CHELSEA HAVE THREE!!! ⚽⚽⚽— DAZN Football (@DAZNFootball) June 29, 2025
Watch the @FIFACWC | June 14 - July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #SLBCHE pic.twitter.com/iouqSjz8Zr
ГОЛ! 1:4 Кирнан Дьюсбери-Холл, 117 мин.
KIERNAN DEWSBURY-HALL LADIES AND GENTLEMEN 👏👏— DAZN Football (@DAZNFootball) June 29, 2025
BENFICA 1-4 CHELSEA
Watch the @FIFACWC | June 14 - July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #SLBCHE pic.twitter.com/6KK49HbJ1X
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