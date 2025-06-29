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Клубный чемпионат мира
29 июня 2025, 03:46 | Обновлено 29 июня 2025, 03:47
394
0

ВИДЕО. Челси добил Бенфику: как были забиты 3-й и 4-й голы Трубину

Педру Нету и Кирнан Дьюсбери-Холл установили окончательный счет матча 1/8 финала КЧМ

29 июня 2025, 03:46 | Обновлено 29 июня 2025, 03:47
394
0
ВИДЕО. Челси добил Бенфику: как были забиты 3-й и 4-й голы Трубину
Getty Images/Global Images Ukraine

28 июня стартовал матч 1/8 финала клубного чемпионата мира 2025 между командами Бенфика и Челси.

Коллективы сыграли на стадионе Банк оф Америка в городе Шарлот. Поединок завершился со счетом 4:1 в пользу пенсионеров.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Третий и четвертый голи в ворота украинского голкипера орлов Анатолия Трубина были забиты на 115-й и 117-й минутах. Отличились Педру Нету и Кирнан Дьюсбери-Холл.

Пенсионеры пробились в четвертьфинал КЧМ-2025, где сыграют против бразильского Палмейраса.

ГОЛ! 1:3 Педру Нету, 115 мин.

ГОЛ! 1:4 Кирнан Дьюсбери-Холл, 117 мин.

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Кирнан Дьюсбери-Холл видео голов и обзор Педру Нету Анатолий Трубин клубный чемпионат мира по футболу Бенфика Челси Бенфика - Челси
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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