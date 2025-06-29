Более 4,5 часов борьбы. Бенфика с Трубиным уступила Челси

Начало плей-офф Клубного чемпионата мира-2025 – это тот момент, которого ждали все болельщики, потому что средний уровень команд после группового этапа существенно повысился. И, в частности, на горизонте появились такие интересные пары, как противостояние лиссабонской «Бенфики» и лондонского «Челси». При других обстоятельствах у него мог бы даже появиться мощный украинский контекст.

Но игра и без того заслуживала внимания зрительской аудитории, поскольку «орлы» умудрились выиграть у мюнхенской «Баварии» (1:0) в последнем туре первенство в квартете, но в качестве «призовых» получили чрезвычайно сложного соперника также из Европы, который неожиданно пропустил мимо себя бразильский «Фламенго». И чтобы старания команды Бруну Лажи не были напрасными, они должны были дать бой.

Таким был первоначальный замысел, но исполнение от «Бенфики» не выдерживало никакой критики. Игра от обороны имеет смысл, но только в том случае, когда она не фокусируется исключительно на пребывании у собственных ворот. И еще важным условием является надежность этой обороны. У лиссабонцев не было ничего из этого в первом тайме.



x.com/ChelseaFC

Но был украинский вратарь Анатолий Трубин, который, как минимум, трем возможным пропущенным мячам все же помешал. Удар с острых углов по обеим сторонам штрафной от Палмера, Нету и Кукурельи не стали проблемой для голкипера нашей национальной сборной. Но партнерам по защите каждая атака «Челси» сразу создавала проблемы. Об атаке говорить не приходилось, потому что у команды Лажи было почти в шесть раз меньше касаний на чужой половине, чем у соперников. Это существенно.

После перерыва «Бенфика» лучше не заиграла, потому что для этого нужно было создать какие-то предпосылки. «Челси» же просто продолжал давить, но гол, который «синие» в итоге все-таки забили, был, мягко говоря, досадным. Для Трубина в первую очередь, потому что каким бы классным ни был удар Джеймса с очень острого угла на левом фланге со стандарта на 64 минуте, но вратарь пропустил в ближний угол – за это всегда прилетает критика.



x.com/ChelseaFC

И все шло к тому, что «Бенфика» этот матч все-таки проиграет в основное время. Но потом внезапно все посмотрели на небо, и оказалось, что там надвигается страшная буря. Настолько страшная, что игру не просто остановили, а задержались с возобновлением на два с лишним часа. Для УПЛ такое дело, к сожалению, – обыденность. Для капризных европейцев – нет.

А для таких статусных команд, как «Челси», из темпераментной Англии – и подавно. Команда Марески не была готова к тому, что матч можно остановить где-то за десять минут до финального свистка, а затем возобновить неизвестно через сколько времени. Вот и допустила ошибку в обороне под давлением соперников, которые внезапно все вместе поверили в чудо.



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Гюсто принес пенальти на 90+2 минуте, когда удар Отаменди головой попал ему в руку, и арбитры после просмотра VAR все-таки приняли окончательное решение. Ди Мария свое дело сделал спокойно, пробив низом по центру ворот на опыте. А вот с овертаймом у «орлов» снова не получилось, потому что их подвел их же игрок. На 92 минуте Престианни сфолил на вторую желтую против Колвилла, и в конце тяжелого сезона с этими «лишними» летними матчами это было просто убийством.

«Орлы» так ничего и не смогли противопоставить соперникам, которые побежали вперед, и их было просто больше на футбольном поле, а свободных зон, соответственно, также много. «Бенфику» просто ловили на контратаках в ситуации, когда она пропустила и второй досадный для Трубина мяч от Нкунку. А голы Нету и Дьюзберри-Холла это уже была больше «добавленная стоимость» этого поражения.

В четвертьфинале Клубного чемпионата мира-2025 лондонский «Челси» сыграет против бразильского «Палмейраса».

Клубный чемпионат мира. 1/8 фінала.

«Бенфика» – «Челси» - 1:4

Голы: Ди Мария, 90+5 (пен.) – Джеймс, 64, Нкунку, 108, Нету, 114, Дьюзбери-Холл, 117

Предупреждения: Павлидис, 50, Флорентину, 63, Кекчю, 82, А. Силва, 90+4, Престианни, 90+6, Гоувея, 120+1 – Кайседо, 61, Дьюзбери-Холл, 90+2, Палмер, 94, Колвилл, 102

Удаление: Престианни, 92 (второе предупреждение)

«Бенфика»: Трубин – Даль, Отаменди, А. Силва, Аурснес (Гоувея, 86) – Баррейру, Флорентину (Престианни, 70) – Шельдеруп (Актюркоглу, 46), Кекчю (Велозу, 86), Ди Мария – Павлидис (Белотти, 70).

«Челси»: Санчес – Кукурелья, Колвилл (Ансельмино, 118), Бадьяшиль (Адарабиойо, 70), Джеймс (Гюсто, 80) – Лавия (Чалоба, 87), Э. Фернандес (Дьюзбери-Холл, 80), Кайседо – Нету, Делап (Нкунку, 80), К. Палмер.

Арбитр: Славко Винчич (Словения).

Стадион: «Bank of America Stadium» (Шарлотт, США).

Удары (в створ): 9 (4) – 21 (13)

Угловые: 2 – 10

Оффсайды: 5 – 3.

БЕНФИКА - ЧЕЛСИ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 31°C