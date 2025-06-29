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Клубный чемпионат мира
Бенфика
28.06.2025 23:00 – FT 1 : 4
Челси
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Клубный чемпионат мира
29 июня 2025, 05:55 |
692
0

Энцо МАРЕСКА: «Это просто насмешка над футболом. Это недопустимо»

Наставник Челси высказался после матча 1/8 финала КЧМ-2025 против Бенфики (4:1)

29 июня 2025, 05:55 |
692
0
Энцо МАРЕСКА: «Это просто насмешка над футболом. Это недопустимо»
Getty Images/Global Images Ukraine. Энцо Мареска

Главный тренер лондонского Челси Энцо Мареска пообщался с прессой после победы над Бенфикой (4:1) в матче 1/8 финала клубного чемпионата мира 2025:

«Я очень рад, потому что мы вошли в восьмерку лучших команд этого потрясающего турнира.

Как я уже говорил, за первые 85 минут мы не позволили сопернику ничего создать и сами имели достаточно моментов, чтобы выиграть матч. Команда сыграла очень хорошо. Это было одно из наших лучших выступлений за последние две недели или даже месяц.

Матч шел отлично до 85-й минуты, но потом произошел двухчасовой перерыв, и это уже была совсем другая игра. Ритм нарушился. Две часа в подтрибунном помещении, в ожидании. Мы старались выйти и продолжить в том же духе, но это было очень трудно.

Не случайно, что за 85 минут мы не дали им ничего, а потом, за какие-то пять минут после возобновления, у них начали появляться моменты.

Это просто насмешка над футболом. Это уже совсем другая игра, если ее останавливают на два часа. Я понимаю, что пауза была из соображений безопасности, но если существует такой риск, Шарлотт, возможно, не самое подходящее место для проведения такого футбольного матча.

Они забили, потому что им нужно было отыгрываться. Мы ушли во внутрь стадиона, вели в счете, а когда вернулись на поле – ментальность уже была другой. Это действительно было тяжело».

Видеообзор матча Бенфика – Челси (1:4)

События матча

90’ +27
ГОЛ ! Мяч забил Кирман Дьюсбери-Холл (Челси).
90’ +25
ГОЛ ! Мяч забил Педру Нету (Челси).
90’ +18
ГОЛ ! Мяч забил Кристофер Нкунку (Челси).
90’ +5
ГОЛ ! С пенальти забил Анхель Ди Мария (Бенфика).
90’ +2
Джанлука Престианни (Бенфика) получает красную карточку.
64’
ГОЛ ! Мяч забил Рис Джеймс (Челси).
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Энцо Мареска Бенфика клубный чемпионат мира по футболу Челси Бенфика - Челси пресс-конференция
Даниил Агарков Источник: ФК Челси
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