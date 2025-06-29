Энцо МАРЕСКА: «Это просто насмешка над футболом. Это недопустимо»

Главный тренер лондонского Челси Энцо Мареска пообщался с прессой после победы над Бенфикой (4:1) в матче 1/8 финала клубного чемпионата мира 2025:

«Я очень рад, потому что мы вошли в восьмерку лучших команд этого потрясающего турнира.

Как я уже говорил, за первые 85 минут мы не позволили сопернику ничего создать и сами имели достаточно моментов, чтобы выиграть матч. Команда сыграла очень хорошо. Это было одно из наших лучших выступлений за последние две недели или даже месяц.

Матч шел отлично до 85-й минуты, но потом произошел двухчасовой перерыв, и это уже была совсем другая игра. Ритм нарушился. Две часа в подтрибунном помещении, в ожидании. Мы старались выйти и продолжить в том же духе, но это было очень трудно.

Не случайно, что за 85 минут мы не дали им ничего, а потом, за какие-то пять минут после возобновления, у них начали появляться моменты.

Это просто насмешка над футболом. Это уже совсем другая игра, если ее останавливают на два часа. Я понимаю, что пауза была из соображений безопасности, но если существует такой риск, Шарлотт, возможно, не самое подходящее место для проведения такого футбольного матча.

Они забили, потому что им нужно было отыгрываться. Мы ушли во внутрь стадиона, вели в счете, а когда вернулись на поле – ментальность уже была другой. Это действительно было тяжело».

Видеообзор матча Бенфика – Челси (1:4)