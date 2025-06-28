В субботу, 28-го июня, состоится поединок 1/8 финала Клубного чемпионата мира, в котором сразятся лиссабонская «Бенфика» и лондонский «Челси». Матч пройдет в Шарлотте (США), на поле стадиона «Bank of America Stadium», начало в 23:00.

Украинский вратарь Анатолий Трубин продолжает свое участие на турнире в США в составе «орлов». Однако команда Бруно Лажи теперь должна будет встретиться с обладателем трофея Лиги конференций УЕФА по итогам этого сезона, и это точно будет соперничество не уровня матча против «Баварии» (1:0) – там немецкая команда в чем-то подыграла «Бенфике», чтобы именно португальцы в итоге забрали на себя лондонский клуб. Посмотрим, чем это обернется для всех в итоге.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Бенфика» – «Челси», за которой можно следить в украинской версии сайта.