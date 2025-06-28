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Клубный чемпионат мира
Бенфика
28.06.2025 23:00 - : -
Челси
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Клубный чемпионат мира
28 июня 2025, 03:03 | Обновлено 28 июня 2025, 03:05
21
0

Бенфика – Челси. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 1/8 финала Клубного чемпионата мира

28 июня 2025, 03:03 | Обновлено 28 июня 2025, 03:05
21
0
Бенфика – Челси. Текстовая трансляция матча
Коллаж Sport.ua

В субботу, 28-го июня, состоится поединок 1/8 финала Клубного чемпионата мира, в котором сразятся лиссабонская «Бенфика» и лондонский «Челси». Матч пройдет в Шарлотте (США), на поле стадиона «Bank of America Stadium», начало в 23:00.

Украинский вратарь Анатолий Трубин продолжает свое участие на турнире в США в составе «орлов». Однако команда Бруно Лажи теперь должна будет встретиться с обладателем трофея Лиги конференций УЕФА по итогам этого сезона, и это точно будет соперничество не уровня матча против «Баварии» (1:0) – там немецкая команда в чем-то подыграла «Бенфике», чтобы именно португальцы в итоге забрали на себя лондонский клуб. Посмотрим, чем это обернется для всех в итоге.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Бенфика» – «Челси», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Бенфика
28 июня 2025 -
23:00
Челси
Обе забьют 1.80 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
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Бенфика клубный чемпионат мира по футболу Челси Анатолий Трубин прогнозы на футбол текстовая трансляция
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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