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Клубный чемпионат мира
Бенфика
28.06.2025 23:00 - : -
Челси
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Клубный чемпионат мира
27 июня 2025, 20:23 |
175
0

Бенфика – Челси. Прогноз и анонс на матч КЧМ-2025

Поединок состоится 28 июня и начнется в 23:00 по Киеву

27 июня 2025, 20:23 |
175
0
Бенфика – Челси. Прогноз и анонс на матч КЧМ-2025
Коллаж Sport.ua

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28 июня, в рамках 1/8 финала клубного чемпионата мира свой матч проведут Бенфика и Челси. Начало встречи запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Бенфика

«Орлы» в прошедшем сезоне не смогли добиться желаемого, так как проиграли борьбу за чемпионство и Кубок Португалии Спортингу. Хорошее выступление на клубном чемпионате мира может стать своеобразной реабилитацией. Бенфика тяжело начала этот турнир, ведь в первом матче против Бока Хуниорс уступали 0:2, потом отыграли один мяч, но остались в меньшинстве, даже в такой тяжелой ситуации удалось сыграть 2:2.

Во втором туре команда уверенно разгромила Окленд Сити – 6:0, хотя пять мячей из шести удалось забить только во втором тайме. Перед третьим туром Бенфика была второй в группе, достаточно было не проиграть, чтоб пробиться в плей-офф, но «орлы» перевыполнили задачу, обыграв грозную Баварию – 1:0. Упомянутая встреча против немецкого гранда была невероятно сложной, не зря героем встречи, стал украинский вратарь Анатолий Трубин, официально он осуществил четыре сэйва, хотя по игре он стал непробиваемой стеной.

Челси

Впечатление от игры Челси пока неоднозначные, стоит начать с того, что лондонцам досталась не самая сильная группа. Свой первый матч подопечные Энцо Марески выиграли у ФК Лос-Анджелес – 2:0, здесь все по делу, соперник действительны был ниже классом.

Во втором туре «синие» неожиданно уступили бразильскому Фламенго – 1:3, настоящим провалом стал второй тайм, в котором команда не только пропустила три мяча, но и осталась в меньшинстве.

Перед третьим туром футболисты Челси уже знали, что им не быть первыми, а чтоб остаться на втором месте, достаточно не проиграть, Эсперанс Тунис, соперника они уверенно одолели со счетом 3:0.

Личные встречи

У клубов небольшая история очных противостояний, всего три матча, во всех побеждал Челси. Самый важный матч состоялся в 2013 году, в финале Лиги Европы, тогда лондонцы выиграли 2:1.

Прогноз

В противостоянии двух европейских клубов, Челси считается небольшим фаворитом. Стоит ждать сложного матча, который может завершиться с любым исходом.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Бенфики – 3,44, ничья – 3,4, победа Челси – 2,14. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

Состав у Челси сильнее, но свое превосходство надо доказывать на поле, вполне рабочей здесь ставка на обмен забитыми мячами за 1,8.

Прогноз Sport.ua
Бенфика
28 июня 2025 -
23:00
Челси
Обе забьют 1.80 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
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Бенфика Челси клубный чемпионат мира по футболу прогнозы прогнозы на футбол Анатолий Трубин
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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