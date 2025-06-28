Бенфика – Челси. Видео голов и обзор матча (обновляется)

28 июня проходит матч 1/8 финала клубного чемпионата мира 2025 между командами Бенфика и Челси.

Коллективы играют на стадионе Банк оф Америка в городе Шарлот. Время начала встречи – 23:00 по Киеву.

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Украинский голкипер Анатолий Трубин вышел на поле в стартовом составе.

Клубный чемпионат мира 2025. 1/8 финала, 28 июня

Бенфика (Португалия) – Челси (Англия) – 0:0 (матч продолжается)

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Бенфика – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция