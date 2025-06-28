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Клубный чемпионат мира
28 июня 2025, 23:15 |
510
0

Бенфика – Челси. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 1/8 финала клубного чемпионата мира 2025

28 июня 2025, 23:15 |
510
0
Бенфика – Челси. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

28 июня проходит матч 1/8 финала клубного чемпионата мира 2025 между командами Бенфика и Челси.

Коллективы играют на стадионе Банк оф Америка в городе Шарлот. Время начала встречи – 23:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украинский голкипер Анатолий Трубин вышел на поле в стартовом составе.

Клубный чемпионат мира 2025. 1/8 финала, 28 июня

Бенфика (Португалия) – Челси (Англия) – 0:0 (матч продолжается)

(новость обновляется)

Бенфика – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Бенфика Челси Бенфика - Челси видео голов и обзор Анатолий Трубин клубный чемпионат мира по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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