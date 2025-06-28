Бенфика – Челси. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча 1/8 финала клубного чемпионата мира 2025
28 июня проходит матч 1/8 финала клубного чемпионата мира 2025 между командами Бенфика и Челси.
Коллективы играют на стадионе Банк оф Америка в городе Шарлот. Время начала встречи – 23:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Украинский голкипер Анатолий Трубин вышел на поле в стартовом составе.
Клубный чемпионат мира 2025. 1/8 финала, 28 июня
Бенфика (Португалия) – Челси (Англия) – 0:0 (матч продолжается)
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Бенфика – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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