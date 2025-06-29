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  4. Энцо МАРЕСКА: «Иногда лучше не говорить все, что думаешь о судье»
Клубный чемпионат мира
29 июня 2025, 05:44 |
243
0

Энцо МАРЕСКА: «Иногда лучше не говорить все, что думаешь о судье»

Наставник Челси коротко прокомментировал победу над Бенфикой в 1/8 финала КЧМ

29 июня 2025, 05:44 |
243
0
Энцо МАРЕСКА: «Иногда лучше не говорить все, что думаешь о судье»
Getty Images/Global Images Ukraine. Энцо Мареска

Главный тренер лондонского Челси Энцо Мареска в эфире DAZN коротко прокомментировал победу своих подопечных в матче 1/8 финала клубного чемпионата мира 2025 над лиссабонской Бенфикой (4:1):

«Очень горжусь своими футболистам. Игра была на высоком уровне до 85-й минуты... После того, как матч возобновился, это будто был совершенно другой поединок.

Когда находишься внутри стадиона больше часа – это не просто. Но при счете 1:1 мы продолжали играть.. Это было очень тяжело. Мы старались сдерживать их как могли. Мы в топ-8 – и это радостная новость. Что касается штрафного перед пенальти – на мой взгляд, там не было фола. Иногда лучше не говорить о судье все, что думаешь.

Нам нужно восстановить силы и двигаться дальше».

В четвертьфинале КЧМ-2025 Челси поборется против бразильского Палмейраса. Поединок состоится 4 июня.

Видеообзор матча Бенфика – Челси (1:4)

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Энцо Мареска Бенфика Челси Бенфика - Челси клубный чемпионат мира по футболу
Даниил Агарков Источник: The Guardian
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