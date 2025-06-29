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  4. Ужасно: стала известна оценка Трубина за матч 1/8 финала КЧМ против Челси
Клубный чемпионат мира
29 июня 2025, 05:12 |
1996
0

Ужасно: стала известна оценка Трубина за матч 1/8 финала КЧМ против Челси

Бенфика потерпела поражение от пенсионеров со счетом 1:4 и покинула турнир

29 июня 2025, 05:12 |
1996
0
Ужасно: стала известна оценка Трубина за матч 1/8 финала КЧМ против Челси
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Лиссабонская Бенфика в матче 1/8 финала клубного чемпионата мира не сумела справиться с Челси, проиграв со счетом 1:4 (по итогам овертаймов).

Ворота орлов в этом поединке защищал украинский голкипер Анатолий Трубин. Украинец провел на поле все 120 минут и пропустил четыре мяча.

После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил Трубину оценку в 4.7 баллов. Это второй худший показатель среди всех игроков противостояния после Джанлуки Престианни (4.6), который получил красную карточку на 90+2-й.

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Несмотря на низкую оценку и четыре пропущенных, Анатолий совершил семь сэйвов и не один раз спасал португальский коллектив.

Лучшим игроком матча по версии WhoScored стал автор третьего забитого мяча Педру Нету – 8.7. В четвертьфинале КЧМ-2025 пенсионеры поборются против бразильского Палмейраса.

Оценки WhoScored за матч Бенфика – Челси (1:4)

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Бенфика Челси Бенфика - Челси клубный чемпионат мира по футболу оценки WhoScored Анатолий Трубин Педру Нету
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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