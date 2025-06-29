Ужасно: стала известна оценка Трубина за матч 1/8 финала КЧМ против Челси
Бенфика потерпела поражение от пенсионеров со счетом 1:4 и покинула турнир
Лиссабонская Бенфика в матче 1/8 финала клубного чемпионата мира не сумела справиться с Челси, проиграв со счетом 1:4 (по итогам овертаймов).
Ворота орлов в этом поединке защищал украинский голкипер Анатолий Трубин. Украинец провел на поле все 120 минут и пропустил четыре мяча.
После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил Трубину оценку в 4.7 баллов. Это второй худший показатель среди всех игроков противостояния после Джанлуки Престианни (4.6), который получил красную карточку на 90+2-й.
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Несмотря на низкую оценку и четыре пропущенных, Анатолий совершил семь сэйвов и не один раз спасал португальский коллектив.
Лучшим игроком матча по версии WhoScored стал автор третьего забитого мяча Педру Нету – 8.7. В четвертьфинале КЧМ-2025 пенсионеры поборются против бразильского Палмейраса.
Оценки WhoScored за матч Бенфика – Челси (1:4)
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