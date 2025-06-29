ВИДЕО. Безумие в США: как Ди Мария забил с пенальти на 90+4-й ворота Челси
Анхель реализовал 11-метровый сразу же после возобновления матча
28 июня стартовал матч 1/8 финала клубного чемпионата мира 2025 между командами Бенфика и Челси.
Коллективы играют на стадионе Банк оф Америка в городе Шарлот. Время начала встречи – 23:00 по Киеву.
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Орлов на 90+4-й минуте спас аргентинский вингер Анхель Ди Мария, который реализовал пенальти.
Арбитр назначил 11-метровый практически сразу же после двухчасовой приостановки игры из-за неблагоприятной погоды.
Встреча перешла в овертаймы. Основное время игры завершилось со счетом 1:1.
ВИДЕО. Безумие в США: как Ди Мария забил с пенальти на 90+4-й ворота Челси
Looking back at the VAR decision that gave Benfica the opportunity to level 😱— DAZN Football (@DAZNFootball) June 29, 2025
Watch the @FIFACWC | June 14 - July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #SLBCHE pic.twitter.com/u7G3Ffvdxk
Di Maria LEVELS IT 🔥— DAZN Football (@DAZNFootball) June 28, 2025
Chelsea 1-1 Benfica
Watch the @FIFACWC | June 14 - July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #SLBCHE pic.twitter.com/vZPoRePUdY
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