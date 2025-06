28 июня стартовал матч 1/8 финала клубного чемпионата мира 2025 между командами Бенфика и Челси.

Коллективы играют на стадионе Банк оф Америка в городе Шарлот. Время начала встречи – 23:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Орлов на 90+4-й минуте спас аргентинский вингер Анхель Ди Мария, который реализовал пенальти.

Арбитр назначил 11-метровый практически сразу же после двухчасовой приостановки игры из-за неблагоприятной погоды.

Встреча перешла в овертаймы. Основное время игры завершилось со счетом 1:1.

ВИДЕО. Безумие в США: как Ди Мария забил с пенальти на 90+4-й ворота Челси

