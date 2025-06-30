Остановить крикливую, Синнер vs Алькарас, Свитолина поборется за титул

138-й чемпионат Уимблдона и третий турнир Большого шлема в 2025 году пройдет во Всеанглийском клубе лаун-тенниса и крокета в Лондоне, Великобритания, в течение 14 дней с понедельника 30 июня по воскресенье 13 июля.

Основная сетка турнира стартует с двух дней матчей в мужском и женском одиночном разрядах, после чего в среду начнутся мужские и женские парные матчи, а в пятницу – смешанные пары.

Финалы в женском и мужском одиночном разрядах, которые пройдут во вторую субботу и воскресенье, начнутся в 16:00 (по Лондону) вместо традиционного времени начала в 14:00, и оба финала теперь будут запланированы как последние матчи дня. Организаторы заявили, что эти корректировки направлены на увеличение зрительской аудитории в Северной и Южной Америке.

Впервые в истории Уимблдонского турнира линейные судьи будут заменены автоматизированными электронными судьями на линии.

Действующим чемпионом в мужском одиночном разряде является Карлос Алькарас из Испании, а действующей чемпионкой в женском одиночном разряде – Барбора Крейчикова из Чехии.

Призовые

В 2025 году призовой фонд Уимблдонского турнира составит 53,5 миллионов фунтов стерлингов (73,44 млн долларов США). Призовые у мужчин и женщин одинаковые.

Одиночный разряд, основная сетка

Победитель – £3,000,000

Финалист – £1,520,000

1/2 финала – £775,000

1/4 финала – £400,000

4-й раунд – £240,000

3-й раунд – £152,000

2-й раунд – £99,000

1-й раунд – £66,000

Парный разряд (на команду)

Победители – £680,000

Финалисты – £345,000

1/2 финала – £174,000

1/4 финала – £87,500

3-й раунд – £43,750

2-й раунд – £26,000

1-й раунд – £16,500

Парный смешанный разряд (на команду)

Победители – £135,000

Финалисты – £68,000

1/2 финала – £34,000

1/4 финала – £17,500

2-й раунд – £9,000

1-й раунд – £4,500

Мужчины

Первая четверть турнирной сетки

Первая ракетка мира Янник Синнер подойдет к Уимблдону в статусе одного из главных фаворитов. Итальянец проводит лучший сезон в карьере, он выиграл Открытый чемпионат Австралии, а также стал финалистом Ролан Гаррос и грунтового Мастерса в Риме.

Свое выступление на Уимблдоне он начнет матчем против соотечественника Луки Нарди. Ожидается, что Синнер без особых проблем доберется до четвертого круга, где, вероятно, его соперником станет Томми Пол или Григор Димитров. Хотя американец способен доставить неудобства, Синнер должен справиться с задачей и выйти в четвертьфинал.

Во второй половине этой четверти – 10-й сеяный Бен Шелтон, 18-й – Уго Умбер, муж первой ракетки Украины Гаэль Монфис (в первом раунде сыграет с Умбером), а также полуфиналист прошлого года Лоренцо Музетти, который сейчас демонстрирует неплохую форму. Не стоит также сбрасывать со счетов Рейлли Опелку и Брэндона Накашиму – оба могут выстрелить на траве, если окажутся в оптимальной форме.

Музетти, скорее всего, дойдет до четвертого круга, где его соперником может стать либо Шелтон, либо Умбер. Несмотря на уровень обоих, итальянец выглядит фаворитом и должен выйти в четвертьфинал.

Там его, вероятнее всего, будет ждать Янник Синнер. С учетом текущей формы первой ракетки мира, он должен взять верх и пройти в полуфинал.

Вторая четверть турнирной сетки

Шестой сеяный Новак Джокович попал во вторую четверть и будет стремиться выиграть восьмой титул Уимблдона, чтобы сравняться с рекордом Роджера Федерера. С учетом проблем с физической формой, есть вероятность, что это может быть его последнее выступление на британском мейджоре, хотя сам теннисист заявил накануне, что планирует играть до ОИ-2028.

На ранних стадиях сербу предстоят матчи против Кристофера Юбенкса и 30-го сеяного Алекса Микельсена. Но, по прогнозам, он должен дойти до четвертого круга без особых затруднений. Там его потенциальными соперниками являются 21-й сеяный Томаш Махач и 11-й – Алекс де Минаур. Оба являются непростыми оппонентами, но Джокович, скорее всего, справится и выйдет в четвертьфинал.

Во второй части этой четверти – четвертый сеяный Джек Дрейпер, который будет испытывать серьезные ожидания как от себя, так и от домашних болельщиков. Уже во втором раунде ему может достаться финалист Уимблдона 2017 Марин Чилич. Это будет серьезное испытание, но Дрейпер должен иметь неплохие шансы на победу.

В третьем раунде его, вероятно, будет ждать 28-й сеяный Александр Бублик – чемпион недавнего турнира в Галле. Этот матч может стать одним из самых ярких в третьем круге, и у британца все же предпочтительнее шансы выйти победителем.

Если Дрейпер доберется до четвертого круга, его, скорее всего, ждет встреча с 15-м сеяным Якубом Меншиком или 22-м – Флавио Коболли. Меншик может создать проблемы, но поддержка публики может помочь британцу пробиться в четвертьфинал.

Если в четвертьфинале Дрейпер встретится с Джоковичем, у него, безусловно, будет преимущество в виде поддержки зрителей. Однако если серб будет в хорошей физической форме, его опыт и ментальная стойкость, скорее всего, позволят ему выйти в полуфинал.

Третья четверть турнирной сетки

В этой четверти собраны такие сильные игроки, как Александр Зверев, Тейлор Фритц, Маттео Берреттини, а также «нейтралы» Даниил Медведев и Карен Хачанов.

Фритц показывает отличные результаты на траве в этом сезоне: он один за другим выиграл травяные турниры в Штутгарте и Истборне. В начале Уимблдона его соперником может стать Алехандро Давидович-Фокина, но американец довольно уверенно переиграл его в Истборне и должен без особых проблем дойти до четвертого раунда.

Здесь его вероятным соперником станет девятый сеяный Даниил Медведев, хотя не стоит списывать со счетов Алексея Попырина. «Нейтральный» доходил до полуфинала на траве в двух последних розыгрышах Уимблдона, но в этом году он очень далек от оптимальной формы. Поэтому шансы Фритца пройти в четвертьфинал весьма высоки.

Во второй части этой четверти конкуренция будет еще более жесткой: Александр Зверев, Франсиско Черундоло, Маттео Берреттини и Карен Хачанов – все способны добраться до четвертого круга. Зверев и Берреттини могут встретиться уже в третьем раунде, и победа итальянца не станет неожиданностью, учитывая его умение играть на траве – даже несмотря на то, что он не провел ни одного матча с римского Мастерса.

В четвертом круге Берреттини, скорее всего, встретится с Хачановым, хотя не исключено, что туда доберется и Черундоло. У итальянца уже были впечатляющие выступления на траве, и он вполне может выйти в четвертьфинал.

На бумаге Фритц выглядит явным фаворитом в потенциальном четвертьфинале против Берреттини, но итальянец в хорошей форме может преподнести сюрприз.

Четвертая четверть турнирной сетки

Действующий чемпион и вторая ракетка мира Карлос Алькарас находится в этой части сетки и является явным фаворитом на победу в нынешнем розыгрыше турнира после своего триумфа на Ролан Гаррос. В Уимблдон он въезжает также и с титулом на недавнем травяном турнире в Queen’s Club.

На ранних стадиях потенциальным соперником Алькараса может стать Феликс Оже-Альяссим, но испанец должен уверенно дойти до четвертого раунда, где его, скорее всего, будет ждать Рублев. «Нейтральный» в этом сезоне не показывает выдающейся формы, но способен добраться до стадии 1/8 финала. Однако для победы над Алькарасом ему придется показать «космический» теннис, поэтому шансов у «нейтрала» просто нет.

В другой части этой четверти – Хольгер Руне, Иржи Легечка, Фрэнсис Тиафо и Жоау Фонсека. Скорее всего, борьба за четвертьфинал развернется между Легечкой и Руне, но не стоит сбрасывать со счетов амбициозного 18-летнего бразильца.

Чех уже однажды доходил до четвертого круга Уимблдона и показывает хорошие результаты на траве. Его стиль игры на этом покрытии может доставить серьезные проблемы любому сопернику.

Алькарас уже обыгрывал Легечку на травяном турнире в Лондоне в этом году и должен снова выйти победителем из их потенциального противостояния.

Прогнозируемые четвертьфиналы

Верхняя часть сетки

Янник Синнер [1] – Лоренцо Музетти [7]

Джек Дрейпер [4] – Новак Джокович [6]

Нижняя часть сетки

Тейлор Фритц [5] – Маттео Берреттини [32]

Иржи Легечка [23] – Карлос Алькарас [2]

Женщины

Первая четверть турнирной сетки

Первая ракетка мира Арина Соболенко и чемпионка Australian Open Мэдисон Киз – две главные сеяные в этой четверти. Также здесь представлены такие сильные теннисистки, как Паула Бадоса, двукратная полуфиналистка Элина Свитолина, полуфиналистка прошлого года Донна Векич и чемпионка 2023 года Маркета Вондроушова.

Эта часть сетки также имеет британский оттенок – в ней сыграют Эмма Радукану и Кэти Бултер. Матч Бултер против Бадосы, без сомнения, станет одним из самых интересных поединков первого круга.

«Нейтралка» номер один начнет Уимблдон прогулочным матчем против Карсон Бранстин. При всем уважении к Радукану, только Вондроушова, победившая недавно в Берлине, может помешать выйти крикливой первой сеяной в четвертый раунд.

Скорее всего, в четвертом круге соперницей Соболенко станет первая ракетка Украины Элина Свитолина – весьма сильный оппонент на траве. «Нейтралка» выиграла пять из шести очных матчей против украинской теннисистки и, вероятно, пришло время что-то кардинально изменить в этом противостоянии.

Мэдисон Киз проводит впечатляющий сезон и приедет на Уимблдон с высокими ожиданиями. Несмотря на присутствие таких соперниц, как Чжан Шуай и Ольга Данилович, американка должна пройти в четвертый раунд – именно на этой стадии ей пришлось сняться в прошлом году из-за травмы.

Если Киз выйдет в 1/8 финала, ее соперницей, скорее всего, станет девятая сеяная Паула Бадоса. На пике формы испанка – непростой соперник, однако мощная игра Киз и ее хорошее передвижение по корту должны позволить ей пройти дальше и выйти в четвертьфинал.

Надеемся, что там ее будет ждать Элина Свитолина.

Вторая четверть турнирной сетки

Эта четверть представляет большой интерес, ведь здесь собрались довольно сильные теннисистки, которые способны пробиться в четвертьфинал. Финалистка прошлого года Жасмин Паолини и 13-я сеяная Аманда Анисимова могут встретиться в четвертом раунде Уимблдона. Но не стоит сбрасывать со счетов и таких спортсменок, как Линда Носкова и Беатрис Хаддад Майя.

Потенциальный матч между Анисимовой и Паолини обещает быть захватывающим, и если Жасмин будет на пике формы, у нее есть хорошие шансы выйти победительницей и попасть в восьмерку лучших.

С другой стороны этой четверти – пятая сеяная Чжэн Циньвэнь, 12-я сеяная Диана Шнайдер, 20-я сеяная Алена Остапенко и Онс Жабер. Несмотря на то, что тунисская теннисистка далека от своей лучшей формы, она способна обыграть Остапенко, если они встретятся во втором круге. Если Жабер удастся пройти «нейтральную» Шнайдер и выйти в четвертый раунд, ее соперницей, скорее всего, станет Чжэн Циньвэнь.

Китаянка пока не блистала на травяных кортах, но учитывая ее высокий уровень, она способна выйти в четвертьфинал Уимблдона. Там ей, вероятнее всего, предстоит встретиться с Паолини, и, учитывая более солидный опыт игры на траве, у итальянки есть реальные шансы выйти во второй подряд полуфинал на этом покрытии.

Третья четверть турнирной сетки

Третья сеяная Джессика Пегула возглавляет эту четверть, где также находятся седьмая сеяная Мирра Андреева, десятая – Эмма Наварро и прошлогодняя чемпионка Барбора Крейчикова. Чешская теннисистка в последнее время находится не в лучшей форме из-за проблем со здоровьем. Уже в первом круге ее ожидает непростой матч против Александры Эалы, которая в 2025 году продемонстрировала несколько впечатляющих выступлений и дошла до травяного финала в Истборне.

Наварро и Андреева могут встретиться в четвертом раунде, и такой матч обещает быть интересным. Американка продемонстрировала неплохие результаты на траве и недавно завершила выступление на турнире в Берлине после тяжелого поединка с Пегулой.

Третья ракетка турнира входит в число претенденток на титул и, вероятно, без особых трудностей доберется до четвертого раунда. Среди ее возможных соперниц на этой стадии – Каролина Мухова и Екатерина Александрова. Обе – непростые оппонентки на траве, но благодаря стабильной игре Пегулы у нее есть хорошие шансы пройти дальше и выйти в четвертьфинал.

Пегула и Наварро уже сыграли трехсетовый матч на турнире в Бад-Хомбурге, и есть шанс увидеть еще одно интересное противостояние между ними на травяном мейджоре. Стоит отметить, что Джессика никогда не проходила дальше четвертьфинала на Уимблдоне, но в этом году у нее есть все шансы достичь полуфинала, ведь накануне британского мейджора она выиграла турнир в Бад-Хомбурге.

Четвертая четверть турнирной сетки

В этой четверти собраны яркие имена – экс-первая ракетка мира Ига Свентек, чемпионка Ролан Гаррос 2025 Коко Гауфф и победительница Уимблдона 2022 Елена Рыбакина. Гауфф провела впечатляющий грунтовый сезон, но ее выступления на траве начались, мягко говоря, неудачно – она проиграла в первом же матче в Берлине.

21-летняя американка пока ни разу не доходила до четвертьфинала на Уимблдоне, но в этом году у нее есть хорошие шансы добиться этого результата. В первом раунде ей предстоит сыграть с украинкой Даяной Ястремской, а дальше – «нейтральная» Азаренко и 28-я сеяная София Кенин, но при уверенной игре она способна пройти их и выйти в четвертый раунд.

Там Гауфф, скорее всего, встретится с 16-й сеяной Дарьей Касаткиной или 19-й – Людмилой Самсоновой. Обе – опасные соперницы на траве, особенно Самсонова. Однако, если Коко сможет контролировать свою агрессию и адаптируется на травяном покрытии, у нее есть реальные шансы попасть в четвертьфинал.

На другой стороне этой четверти, скорее всего, в четвертом раунде встретятся Ига Свентек и Елена Рыбакина. На Ролан Гаррос они уже провели трехсетовый поединок, где казахстанская теннисистка упустила шанс на победу, взяв первый сет. Не стоит сбрасывать со счетов и ярких представительниц поколения-2002 – Марту Костюк и Клару Таусон.

На бумаге Рыбакина выглядит более уверенно на траве, чем Свентек, и имеет хорошие шансы одержать победу над полькой. Ожидается, что в четвертьфинале она встретится с Гауфф, и, учитывая свое преимущество на этом покрытии, у представительницы Казахстана есть все шансы выйти победительницей из этого противостояния.

Прогнозируемые четвертьфиналы

Верхняя часть сетки

Элина Свитолина [14] – Мэдисон Киз [6]

Жасмин Паолини [4] – Чжэн Циньвэнь [5]

Нижняя часть сетки

Эмма Наварро [10] – Джессика Пегула [3]

Елена Рыбакина [11] – Коко Гауфф [2]

Украина (одиночный разряд)

Элина Свитолина в первом раунде сыграет против Анны Бондар (Венгрия, WTA 75). До этого теннисистки встретились месяц назад на Ролан Гаррос и Элина в борьбе добилась победного результата – 7:6 (7:4), 7:5. Если первая ракетка Украины сумеет одолеть Бондар, то во втором круге ее ждет победительница противостояния Варвара Грачева – Александра Саснович.

Марта Костюк на старте мейджора встретится с Вероникой Эрьявец (Словения, WTA 171). Это будет их первая встреча и 23-летняя украинка должна без проблем проходить словенку, для которой это будет лишь пятый официальный поединок на травяном покрытии в карьере. Далее Марту ждет либо Камила Осорио, либо Даниэль Коллинз.

Даяна Ястремская в 1/64 финала выйдет на корт против второй сеяной Коко Гауфф (США, WTA 2). Гауфф считается безусловной фавориткой матча, но на траве она играет далеко не так уверенно, как на грунте или харде. К тому же Даяна в этом сезоне в Мадриде повесила Коко в одном сете баранку. С правильным ментальным настроем и надежной игрой без чрезмерного риска украинка имеет шансы на сенсацию. В 1/32 финала у Даяны возможна или Виктория Азаренко, или Анастасия Захарова.

Юлия Стародубцева в стартовом раунде сыграет с Франческой Джонс (Великобритания, WTA 125). Украинке вполне по силам пройти британку и их шансы на второй раунд можно расценивать как 50 на 50. Если Юлия пройдет Джонс, то в следующем круге поборется с кем-то из пары Майя Джойнт (чемпионка Истборна) – Людмила Самсонова.

Украина (парный разряд)

Людмила Киченок вместе с Эллен Перес (Австралия) получили седьмой номер посева и в первом раунде поборются против китайского дуэта Сюй Ифань / Ян Чжаосюань. Людмила с Эллен сыграли четыре парных поединка в Бад-Хобурге, где дошли до финала, и уже научились понимать друг друга на травяном корте. Украино-австралийский тандем безусловно может рассчитывать на удачное выступление и прохождение нескольких раундов на лондонском мейджоре.

Надежда Киченок и Юлия Стародубцева в 1/32 финала выйдут на корт против Екатерины Александровы и Чжан Шуай. Нейтралка и китаянка посеяны под 15-м номером. Для Надежды и Юлии это будет первый опыт игры в совместном дуэте.

Марта Костюк и Елена-Габриэла Русе (Румыния) в первом круге встретятся с Анастасией Севастовой (Латвия) и Яниной Викмайер (Бельгия). Для Марты и Елены-Габриэлы это будет уже третье совместное выступление на Уимблдонском турнире, тогда как у их соперниц такой опыт отсутствует. Здесь тандем Костюк / Русе считается явным фаворитом.

Даяна Ястремская и ее напарница Бибиана Схофс из Нидерландов на старте мейджора сыграют против шестнадцатых сеяных Кэролайн Доулхайд и Софии Кенин, которые выступают за США. Ястремская и Схофс впервые сыграют в паре и фавритками в этом противостоянии являются более опытные американки.

Финальные поединки травяных турниров в 2025 году (мужчины)

ATP 250 Штутгарт

Тейлор Фритц (США) – Александ Зверев (Германия) – 6:3, 7:6 (7:0)

ATP 250 Хертогенбос

Габриэль Диалло (Канада) – Зизу Бергс (Бельгия) – 7:5, 7:6 (10:8)

ATP 500 Галле

Александр Бублик (Казахстан) – Даниил Медведев – 6:3, 7:6 (7:4)

ATP 500 Лондон

Карлос Алькарас (Испания) – Иржи Легечка (Чехия) – 7:5, 6:7 (5:7), 6:2

ATP 250 Мальорка

Таллон Грикспор (Нидерланды) – Корентен Муте (Франция) – 7:5, 7:6 (7:3)

ATP 250 Истборн

Тейлор Фритц (США) – Дженсон Бруксби (США) – 7:5, 6:1

Финальные поединки травяных турниров в 2025 году (женщины)

WTA 250 Хертогенбос

Элизе Мертенс (Бельгия) – Елена-Габриэла Русе (Румыния) – 6:3, 7:6 (7:4)

WTA 500 Лондон

Татьяна Мария (Германия) – Аманда Анисимова (США) – 6:3, 6:4

WTA 500 Берлин

Маркета Вондроушова (Чехия) – Ван Синьюй (Китай) – 7:6 (12:10), 4:6, 6:2

WTA 250 Ноттингем

Маккартни Кесслер (США) – Даяна Ястремская (Украина) – 6:4, 7:5

WTA 500 Бад-Хомбург

Джессика Пегула (США) – Ига Свентек (Польша) – 6:4, 7:5

WTA 250 Истборн

Майя Джойнт (Австралия) – Александра Эала (Филиппины) – 6:4, 1:6, 7:6 (12:10)