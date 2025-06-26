Более 70 матчей за год: все четыре бразильские команды вышли в плей-офф КЧМ

Все четыре бразильские команды на клубном чемпионате мира 2025 – Фламенго, Ботафого, Флуминенсе, Палмейрас – вышли в плей-офф.

Итоги группы А: Палмейрас (5), Интер Майами (5), Порту (2), Аль-Ахли (2)

(5), Интер Майами (5), Порту (2), Аль-Ахли (2) Итоги группы B: ПСЖ (6), Ботафого (6), Атлетико (6), Сиэтл (0)

(6), Атлетико (6), Сиэтл (0) Итоги группы D: Фламенго (7), Челси (6), Эсперанс (3), Лос-Анджелес (1)

(7), Челси (6), Эсперанс (3), Лос-Анджелес (1) Итоги группы F: Боруссия Д (7), Флуминенсе (5), Мамелоди Сандаунз (4), Ульсан ХД (0)

На старте плей-офф Палмейрас и Ботафого проведут очное противостояние, Фламенго встретится с Баварией, а Флуминенсе поборется с победителем квартета Е (либо с Ривер Плейтом, либо с Интером, либо с Монтеррейем).

Фламенго, Ботафого, Флуминенсе, Палмейрас – единственные команды на КЧМ, которые за последний год провели более 70 матчей:

Фламенго – 78 Ботафого – 73 Флуминенсе – 72 Палмейрас – 70