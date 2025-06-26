Более 70 матчей за год: все четыре бразильские команды вышли в плей-офф КЧМ
Фламенго, Ботафого, Флуминенсе и Палмейрас вышли из своих групп на клубном мундиале
Все четыре бразильские команды на клубном чемпионате мира 2025 – Фламенго, Ботафого, Флуминенсе, Палмейрас – вышли в плей-офф.
- Итоги группы А: Палмейрас (5), Интер Майами (5), Порту (2), Аль-Ахли (2)
- Итоги группы B: ПСЖ (6), Ботафого (6), Атлетико (6), Сиэтл (0)
- Итоги группы D: Фламенго (7), Челси (6), Эсперанс (3), Лос-Анджелес (1)
- Итоги группы F: Боруссия Д (7), Флуминенсе (5), Мамелоди Сандаунз (4), Ульсан ХД (0)
На старте плей-офф Палмейрас и Ботафого проведут очное противостояние, Фламенго встретится с Баварией, а Флуминенсе поборется с победителем квартета Е (либо с Ривер Плейтом, либо с Интером, либо с Монтеррейем).
Фламенго, Ботафого, Флуминенсе, Палмейрас – единственные команды на КЧМ, которые за последний год провели более 70 матчей:
- Фламенго – 78
- Ботафого – 73
- Флуминенсе – 72
- Палмейрас – 70
Fluminense ✅— B/R Football (@brfootball) June 25, 2025
Flamengo ✅
Palmeiras ✅
Botafogo ✅
All four Brazilian teams made it to the last 16 of the Club World Cup 🇧🇷 pic.twitter.com/g5uNbixKFY
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