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Клубный чемпионат мира
26 июня 2025, 03:50 |
128
0

Более 70 матчей за год: все четыре бразильские команды вышли в плей-офф КЧМ

Фламенго, Ботафого, Флуминенсе и Палмейрас вышли из своих групп на клубном мундиале

26 июня 2025, 03:50 |
128
0
Более 70 матчей за год: все четыре бразильские команды вышли в плей-офф КЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine

Все четыре бразильские команды на клубном чемпионате мира 2025 – Фламенго, Ботафого, Флуминенсе, Палмейрас – вышли в плей-офф.

  • Итоги группы А: Палмейрас (5), Интер Майами (5), Порту (2), Аль-Ахли (2)
  • Итоги группы B: ПСЖ (6), Ботафого (6), Атлетико (6), Сиэтл (0)
  • Итоги группы D: Фламенго (7), Челси (6), Эсперанс (3), Лос-Анджелес (1)
  • Итоги группы F: Боруссия Д (7), Флуминенсе (5), Мамелоди Сандаунз (4), Ульсан ХД (0)

На старте плей-офф Палмейрас и Ботафого проведут очное противостояние, Фламенго встретится с Баварией, а Флуминенсе поборется с победителем квартета Е (либо с Ривер Плейтом, либо с Интером, либо с Монтеррейем).

Фламенго, Ботафого, Флуминенсе, Палмейрас – единственные команды на КЧМ, которые за последний год провели более 70 матчей:

  1. Фламенго – 78
  2. Ботафого – 73
  3. Флуминенсе – 72
  4. Палмейрас – 70

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Палмейрас Ботафого Флуминенсе Фламенго клубный чемпионат мира по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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