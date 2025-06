Более 70 матчей за год: все четыре бразильские команды вышли в плей-офф КЧМ

Все четыре бразильские команды на клубном чемпионате мира 2025 – Фламенго, Ботафого, Флуминенсе, Палмейрас – вышли в плей-офф.

На старте плей-офф Палмейрас и Ботафого проведут очное противостояние, Фламенго встретится с Баварией, а Флуминенсе поборется с победителем квартета Е (либо с Ривер Плейтом, либо с Интером, либо с Монтеррейем).

Фламенго, Ботафого, Флуминенсе, Палмейрас – единственные команды на КЧМ, которые за последний год провели более 70 матчей:

Fluminense ✅

Flamengo ✅

Palmeiras ✅

Botafogo ✅



All four Brazilian teams made it to the last 16 of the Club World Cup 🇧🇷 pic.twitter.com/g5uNbixKFY