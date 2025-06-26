Клубный ЧМ. Итоги группы F: на кого вышли Боруссия Д и Флуминенсе?
Близится к финишу групповой этап клубного чемпионата мира
25 июня в 22:00 прошли матчи 3-го тура клубного чемпионата мира 2025 в группе F.
Близится к финишу групповой этап клубного чемпионата мира, и вырисовывается сетка плей-офф
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Боруссия Дортмунд и Ульсан ХД играли на арене TQL Stadium в городе Цинциннати.
Даниэль Свенссон забил единственный гол для Боруссии Д на 36-й минуте, ему ассистировал Джоб Беллингем. Боруссия Д переиграла Ульсан ХД (1:0) и вышла в плей-офф с первого места в группе.
В другом матче Мамелоди Сандаунз из ЮАР и Флуминенсе из Бразилии разошлись миром (0:0), и бразильский клуб выполнил свою задачу.
Итоговое положение в группе F: Боруссия Д (7 очков), Флуминенсе (5), Мамелоди Сандаунз (4), Ульсан ХД (0).
В 1/8 финала из этой группы вышли Боруссия Д и Флуминенсе. Их соперниками будут один из клубов соседней группы, матчи которой пройдут через несколько часов.
В группе E лидируют аргентинский Ривер Плейт и итальянский Интер (по 4), далее идет мексиканский Монтеррей (2). А вот японская Урава (0) потеряла все шансы. 26 июня в 04:00 в 3-м туре сыграют: Интер – Ривер Плейт, Урава – Монтеррей.
Клубный чемпионат мира 2025
Группа F. 3-й тур, 25 июня 2025 года
Боруссия Дортмунд (Германия) – Ульсан ХД (Южная Корея) – 1:0
Гол: Даниэль Свенссон, 36 (ассист: Джоб Беллингем)
Мамелоди Сандаунз (ЮАР) – Флуминенсе (Бразилия) – 0:0
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