Боруссия Д переиграла Ульсан ХД и вышла в плей-офф с первого места в группе
Даниэль Свенссон забил гол на 36-й минуте, ассист сделал Джоб Беллингем
25 июня в 22:00 прошел матч 3-го тура клубного чемпионата мира 2025.
Боруссия Дортмунд и Ульсан ХД играли на арене TQL Stadium в городе Цинциннати.
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Даниэль Свенссон забил единственный для Боруссии Д на 36-й минуте, ему ассистировал Джоб Беллингем (1:0).
Боруссия Д переиграла Ульсан ХД (1:0) и вышла в плей-офф с первого места в группе.
Итоговое положение в группе F: Боруссия Д (7 очков), Флуминенсе (5), Мамелоди Сандаунз (4), Ульсан ХД (0).
В 1/8 финала из этой группы вышли Боруссия Д и Флуминенсе. Их соперниками будут один из клубов соседней группы (Ривер Плейт, Интер, Монтеррей).
Клубный чемпионат мира 2025
3-й тур, 25 июня 2025 года. Цинциннати (США)
Боруссия Дортмунд (Германия) – Ульсан ХД (Южная Корея) – 1:0
Гол: Даниэль Свенссон, 36 (ассист: Джоб Беллингем)
Турнирная таблица
Видео гола и обзор матча
ГОЛ! 1:0. Даниэль Свенссон, 36 мин
36' First assist of the tournament for Jobe Bellingham. ✅ Svensson finishes it off. 💥1-0.— DAZN Football (@DAZNFootball) June 25, 2025
Watch the @FIFACWC | June 14 - July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUu4lJ | #FIFACWC #TakeltToTheWorld #BVBUHD pic.twitter.com/RcS4J6ScRs
События матча
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