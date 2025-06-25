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Клубный чемпионат мира
Боруссия Д
25.06.2025 22:00 – FT 1 : 0
Ульсан ХД
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Клубный чемпионат мира
25 июня 2025, 23:59 | Обновлено 26 июня 2025, 00:28
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0

Боруссия Д переиграла Ульсан ХД и вышла в плей-офф с первого места в группе

Даниэль Свенссон забил гол на 36-й минуте, ассист сделал Джоб Беллингем

25 июня 2025, 23:59 | Обновлено 26 июня 2025, 00:28
126
0
Боруссия Д переиграла Ульсан ХД и вышла в плей-офф с первого места в группе
Getty Images/Global Images Ukraine

25 июня в 22:00 прошел матч 3-го тура клубного чемпионата мира 2025.

Боруссия Дортмунд и Ульсан ХД играли на арене TQL Stadium в городе Цинциннати.

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Даниэль Свенссон забил единственный для Боруссии Д на 36-й минуте, ему ассистировал Джоб Беллингем (1:0).

Боруссия Д переиграла Ульсан ХД (1:0) и вышла в плей-офф с первого места в группе.

Итоговое положение в группе F: Боруссия Д (7 очков), Флуминенсе (5), Мамелоди Сандаунз (4), Ульсан ХД (0).

В 1/8 финала из этой группы вышли Боруссия Д и Флуминенсе. Их соперниками будут один из клубов соседней группы (Ривер Плейт, Интер, Монтеррей).

Клубный чемпионат мира 2025

3-й тур, 25 июня 2025 года. Цинциннати (США)

Боруссия Дортмунд (Германия) – Ульсан ХД (Южная Корея) – 1:0

Гол: Даниэль Свенссон, 36 (ассист: Джоб Беллингем)

Турнирная таблица

Видео гола и обзор матча

ГОЛ! 1:0. Даниэль Свенссон, 36 мин

События матча

36’
ГОЛ ! Мяч забил Даниэль Свенссон (Боруссия Д).
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Боруссия Дортмунд клубный чемпионат мира по футболу Ульсан ХД видео голов и обзор Джоб Беллингем
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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