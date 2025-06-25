Боруссия Д

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25 июня, в третьем туре группового раунда клубного чемпионата мира свой матч проведут Боруссия Дортмунд и Ульсан ХД. Старт встречи запланирован на 22:00 по киевскому времени.

Боруссия Дортмунд

Немецкий гранд считался фаворитом своей группы, хотя на поле не показал впечатляющей игры. Сначала была нулевая ничья против Флуминенсе, причем соперник выглядел явно лучше. Во втором туре Боруссия обыграла Мамелоди Сандауз со счетом 4:3, здесь раскрылись проблемы в обороне. «Шмели» в последнем матче вели 4:1, но чуть не получили камбэк от южноафриканцев.

В матче против Мамелоди, защитники Боруссии часто не успевали за быстрыми игроками соперника, из-за чего возникали моменты. Сейчас дортмундцы вторые в группе, отставая от Флуминенсе только по дополнительным показателям. Надо попробовать выиграть группу, а для этого нужна победа с большим счетом, чтоб опередить бразильский клуб по разнице мячей, если будет потребность.

Ульсан ХД

От южнокорейского коллектива не ожидали прорыва, эти ребята трудяги, которые готовы компенсировать брак мастерства своей выносливостью и самоотдачей. В первом матче Ульсан не сумел устоять против Мамелоди Сандауз – 0:1.

Интересной была вторая битва против Флуминенсе, где южнокорейцы сенсационно выиграли первый тайм – 2:1. Во второй половине команда держалась до 66-й минуты, но отстоять результат не удалось, соперник сильно давил, в итоге поражение 2:4. Ульсан не имеет даже теоретических шансов на выход из группы.

Несмотря на статус андердога и два поражения, южнокорейский коллектив выглядит достойно, это не та команда, которая будет закрываться в своей штрафной. Ульсан умеет опасно выбегать в атаку, показывая солидный уровень реализации моментов.

Прогноз

Боруссия большой фаворит этой пары, хотя проблемы могут возникнуть. Между собой соперники ранее никогда не играли.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Боруссии – 1,23, ничья – 6,37, победа Ульсан – 12,08. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

Немецкий клуб будет играть на победу, а Ульсан постарается оказать достойное сопротивление. Считаю интересной здесь ставку на обмен забитыми мячами за 2,03.