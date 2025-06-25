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Клубный чемпионат мира
Боруссия Д
25.06.2025 22:00 - : -
Ульсан ХД
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Клубный чемпионат мира
25 июня 2025, 12:34 | Обновлено 25 июня 2025, 12:40
32
0

Боруссия Дортмунд – Ульсан ХД. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 3-го тура группы F клубного чемпионата мира 2025

25 июня 2025, 12:34 | Обновлено 25 июня 2025, 12:40
32
0
Боруссия Дортмунд – Ульсан ХД. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

25 июня будет проведен поединок третьего тура клубного чемпионата мира, в котором «Боруссия» Дортмунд сыграет против «Ульсан ХД».

Футбольное противостояние будет принимать арена «TQL Stadium» в городе Цинициннати.

Запланировано, что игра начнется в 22:00 по киевскому времени.

В турнирной таблице группы F «Боруссия» Дортмунд на сейчас вторая (4 балла), пока «Ульсан ХД» находится на последней строчке (0 очков).

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

«Боруссия» Дортмунд – «Ульсан ХД». Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Боруссия Дортмунд – Ульсан ХД
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Трансляция матча В эфире

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клубный чемпионат мира по футболу смотреть онлайн Боруссия Дортмунд Ульсан ХД
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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