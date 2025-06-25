25 июня будет проведен поединок третьего тура клубного чемпионата мира, в котором «Боруссия» Дортмунд сыграет против «Ульсан ХД».

Футбольное противостояние будет принимать арена «TQL Stadium» в городе Цинициннати.

Запланировано, что игра начнется в 22:00 по киевскому времени.

В турнирной таблице группы F «Боруссия» Дортмунд на сейчас вторая (4 балла), пока «Ульсан ХД» находится на последней строчке (0 очков).

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

«Боруссия» Дортмунд – «Ульсан ХД». Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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