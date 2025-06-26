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Боруссия Д
25.06.2025 22:00 – FT 1 : 0
Ульсан ХД
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Клубный чемпионат мира
26 июня 2025, 04:29 |
63
0

Реакция наставника и игроков Боруссии Д после выхода в плей-офф КЧМ-2025

Ковач, Кель, Свенссон, Адейеми, Брандт прокомментировали победу над ФК Ульсан ХД

26 июня 2025, 04:29 |
63
0
Реакция наставника и игроков Боруссии Д после выхода в плей-офф КЧМ-2025
Getty Images/Global Images Ukraine. Нико Ковач

25 июня состоялся матч третьего тура группы D клубного чемпионата мира 2025 между командами Боруссия Дортмунд (Германия) и Ульсан ХД (Южная Корея).

Поединок прошел на стадионе TQL Стэдиум в Цинциннати. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу немецкого коллектива.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

После окончания встречи наставник БД Нико Ковач и игроки команды прокомментировали выход в плей-офф КЧМ-2025:

Нико Ковач: «Мы хотели пройти групповой этап, хотели выйти в 1/8 финала. Нам это удалось. Будь то с первого или второго места – этого не выбираешь. Теперь мы стали первыми, и мы этому рады. Первый тайм был неплохим, учитывая жару. Если посмотреть, сколько у нас было ударов по воротам, сколько голевых моментов… В сумме это около трех ожидаемых голов. При такой жаре – это вполне нормально. Во втором тайме было видно, что ребята начали экономить силы. В целом, мы заслуженно вышли дальше».

Себастьян Кель: «Конечно, у нас с самого начала было ожидание пройти дальше из этой группы. Думаю, мы прибавили, особенно в первом тайме сыграли гораздо лучше, чем в двух предыдущих матчах. В первом тайме мы должны были забивать четыре-пять голов. Тогда, возможно, второй тайм сложился бы по-другому. Мы рады выходу в 1/8 финала».

Даниэль Свенссон: «В целом это была хорошая игра, особенно в первом тайме. Мы доминировали. С уверенностью смотрим на следующую стадию, потому что с каждым матчем становились все сильнее. Начало было немного вялым, но сегодня, думаю, мы сыграли очень хорошо. И да, было очень приятно забить гол. Мяч был на правом фланге, мы передали его Джобе (Беллингему), я просто вбежал в штрафную. Он меня увидел, отдал пас, и я постарался как можно быстрее пробить».

Карим Адейеми: «Может, могли забить больше, но мы выиграли, сыграли на ноль и заняли первое место в группе. Думаю, это хороший результат. Мы с каждой игрой прибавляли. Здесь не так просто, и мы еще не достигли своего предела. Поэтому мы не собираемся останавливаться и очень мотивированы на следующий матч. Конечно, хотим его выиграть».

Юлиан Брандт: «Мы выиграли группу. Я много смотрю клубный чемпионат мира. Сейчас не так много команд, которые прямо блистают, о которых можно сказать: вот это футбол! Темп, конечно, другой по сравнению с тем, к которому мы привыкли в Европе. Тем не менее, у нас было много моментов, мы могли – а может, и должны были – выиграть с гораздо большим счетом, но мы заняли первое место в группе и с радостью смотрим вперед – на 1/8 финала».

Видеообзор матча Боруссия Д – Ульсан ХД (1:0)

События матча

36’
ГОЛ ! Мяч забил Даниэль Свенссон (Боруссия Д).
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Себастьян Кель Карим Адейеми Даниэль Свенссон Нико Ковач Юлиан Брандт Боруссия Дортмунд Ульсан ХД клубный чемпионат мира по футболу
Даниил Агарков Источник: ФК Боруссия Дортмунд
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