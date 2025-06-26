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  4. ФОТО. Автор единственного гола в игре Боруссия Д – Ульсан ХД признан лучшим
Клубный чемпионат мира
26 июня 2025, 01:38 |
21
0

ФОТО. Автор единственного гола в игре Боруссия Д – Ульсан ХД признан лучшим

Даниэль Свенссон принес немецкой команде победе со счетом 1:0 в поединке группы D КЧМ

26 июня 2025, 01:38 |
21
0
ФОТО. Автор единственного гола в игре Боруссия Д – Ульсан ХД признан лучшим
Getty Images/Global Images Ukraine. Даниэль Свенссон

25 июня состоялся матч третьего тура группы D клубного чемпионата мира 2025 между командами Боруссия Дортмунд (Германия) и Ульсан ХД (Южная Корея).

Поединок прошел на стадионе TQL Стэдиум в Цинциннати. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу немецкого коллектива.

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После окончания встречи автор единственного гола в матче Даниэль Свенссон был признан лучшим игроком поединка.

Боруссия Д вышла в плей-офф КЧМ-2025 с первого места квартета D с семью очками. Вторым в группе стал Флуминенсе, который набрал пять пунктов.

ФОТО. Автор единственного гола в игре Боруссия Д – Ульсан ХД признан лучшим

Getty Images/Global Images Ukraine

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Даниэль Свенссон Боруссия Дортмунд Ульсан ХД клубный чемпионат мира по футболу фото лучший игрок
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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