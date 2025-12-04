Гризманн может шокировать мир выбором нового клуба. Уже идут переговоры
Форвард Атлетико может перейти в Фламенго
Бразильский «Фламенго» интересуется французским нападающим мадридского «Атлетико» Антуаном Гризманном, сообщает испанское издание Fichajes.net.
По информации источника, между клубом Серии А и 34-летним футболистом уже состоялись первые переговоры о потенциальном переходе.
В сезоне 2025/26 Антуан Гризманн провел 20 матчей на клубном уровне, отличившись 5 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость чемпиона мира 2018 года в 12 миллионов евро.
Ранее Антуан Гризманн заявил, что мечтает поиграть в MLS.
