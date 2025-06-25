Капитан сборной Испании получил новый шанс. Его хочет купить клуб Серии А
«Комо» начало работу над трансфером Альваро Мораты
Итальянский клуб «Комо» сделал предложение 32-летнему форварду сборной Испании Альваро Морате.
Известный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что «Комо» ведут активные переговоры с «Миланом», которому принадлежит контракт Альваро.
Форвард с зимы 2025 года выступал за турецкий «Галатасарай». Сыграв 16 матчей за клуб и выиграв национальное первенство и Кубок, Мората решил не оставаться в Турции. Всего в составе «Галатасарая» испанец забил 7 голов и отдал 3 ассиста.
🚨🔵 Como have sent official proposal to Álvaro Morata as negotiations are now underway.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 25, 2025
Morata will leave Galatasaray and won’t stay at AC Milan with Como now in talks with the Spanish striker.
Deal on. 🇪🇸 pic.twitter.com/RW5fO8EDgZ
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