Капитан сборной Испании получил новый шанс. Его хочет купить клуб Серии А

Итальянский клуб «Комо» сделал предложение 32-летнему форварду сборной Испании Альваро Морате.

Известный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что «Комо» ведут активные переговоры с «Миланом», которому принадлежит контракт Альваро.

Форвард с зимы 2025 года выступал за турецкий «Галатасарай». Сыграв 16 матчей за клуб и выиграв национальное первенство и Кубок, Мората решил не оставаться в Турции. Всего в составе «Галатасарая» испанец забил 7 голов и отдал 3 ассиста.