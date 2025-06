Капитан сборной Испании получил новый шанс. Его хочет купить клуб Серии А

Итальянский клуб «Комо» сделал предложение 32-летнему форварду сборной Испании Альваро Морате.

Известный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что «Комо» ведут активные переговоры с «Миланом», которому принадлежит контракт Альваро.

Форвард с зимы 2025 года выступал за турецкий «Галатасарай». Сыграв 16 матчей за клуб и выиграв национальное первенство и Кубок, Мората решил не оставаться в Турции. Всего в составе «Галатасарая» испанец забил 7 голов и отдал 3 ассиста.

🚨🔵 Como have sent official proposal to Álvaro Morata as negotiations are now underway.



Morata will leave Galatasaray and won’t stay at AC Milan with Como now in talks with the Spanish striker.



Deal on. 🇪🇸 pic.twitter.com/RW5fO8EDgZ