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  4. Капитан сборной Испании получил новый шанс. Его хочет купить клуб Серии А
Италия
25 июня 2025, 17:04 |
608
0

Капитан сборной Испании получил новый шанс. Его хочет купить клуб Серии А

«Комо» начало работу над трансфером Альваро Мораты

25 июня 2025, 17:04 |
608
0
Капитан сборной Испании получил новый шанс. Его хочет купить клуб Серии А
Getty Images/Global Images Ukraine. Альваро Мората

Итальянский клуб «Комо» сделал предложение 32-летнему форварду сборной Испании Альваро Морате.

Известный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что «Комо» ведут активные переговоры с «Миланом», которому принадлежит контракт Альваро.

Форвард с зимы 2025 года выступал за турецкий «Галатасарай». Сыграв 16 матчей за клуб и выиграв национальное первенство и Кубок, Мората решил не оставаться в Турции. Всего в составе «Галатасарая» испанец забил 7 голов и отдал 3 ассиста.

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Галатасарай трансферы чемпионат Турции по футболу Альваро Мората Милан чемпионат Италии по футболу Серия A трансферы Серии A Фабрицио Романо
Андрей Витренко Источник: Фабрицио Романо
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