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  4. Челси оформит трансфер 20-летнего вингера, который заменит Мудрика
Англия
25 июня 2025, 15:08 | Обновлено 25 июня 2025, 15:14
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Челси оформит трансфер 20-летнего вингера, который заменит Мудрика

Джйеми Байно-Гиттенс покинет дортмундскую «Боруссию» во время летнего трансферного окна 

25 июня 2025, 15:08 | Обновлено 25 июня 2025, 15:14
255
0
Челси оформит трансфер 20-летнего вингера, который заменит Мудрика
Getty Images/Global Images Ukraine. Джейми Байно-Гиттенс

Вингер дортмундской «Боруссии» Джейми Байно-Гиттенс с высокой вероятностью покинет немецкую Бундеслигу во время летнего трансферного окна.

В услугах 20-летнего футболиста заинтересован лондонский «Челси» – английский клуб планировал подписать игрока еще зимой, так как видит в нем замену для украинского вингера Михаила Мудрика.

Напомним, футболист сборной Украины отстранен от футбола из-за обвинений в употреблении допинга.

«Челси» сделал три предложения «Боруссии», но получил отказ. По информации немецкой прессы, в последнее время стороны продвинулись в переговорах и пытаются договориться о сумме трансфера. Дортмундский клуб намерен получить за Джейми около 65 млн евро.

«Челси» хотел бы оформить переход Байно-Гиттенса до того, как наступит плей-офф Клубного чемпионата мира. Главный тренер «синих» Энцо Мареска надеется, что талантливый вингер поможет английской команде на решающих стадиях турнира в США.

Джейми провел 49 матчей во всех турнирах в сезоне, в которых забил 12 голов и отдал девять результативных передач. Ориентировочная стоимость вингера составляет 50 млн евро.

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клубный чемпионат мира по футболу Челси Боруссия Дортмунд Джейми Байно-Гиттенс Энцо Мареска трансферы трансферы АПЛ трансферы Бундеслиги Михаил Мудрик
Николай Титюк Источник
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