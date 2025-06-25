Челси оформит трансфер 20-летнего вингера, который заменит Мудрика

Вингер дортмундской «Боруссии» Джейми Байно-Гиттенс с высокой вероятностью покинет немецкую Бундеслигу во время летнего трансферного окна.

В услугах 20-летнего футболиста заинтересован лондонский «Челси» – английский клуб планировал подписать игрока еще зимой, так как видит в нем замену для украинского вингера Михаила Мудрика.

Напомним, футболист сборной Украины отстранен от футбола из-за обвинений в употреблении допинга.

«Челси» сделал три предложения «Боруссии», но получил отказ. По информации немецкой прессы, в последнее время стороны продвинулись в переговорах и пытаются договориться о сумме трансфера. Дортмундский клуб намерен получить за Джейми около 65 млн евро.

«Челси» хотел бы оформить переход Байно-Гиттенса до того, как наступит плей-офф Клубного чемпионата мира. Главный тренер «синих» Энцо Мареска надеется, что талантливый вингер поможет английской команде на решающих стадиях турнира в США.

Джейми провел 49 матчей во всех турнирах в сезоне, в которых забил 12 голов и отдал девять результативных передач. Ориентировочная стоимость вингера составляет 50 млн евро.