Челси оформит трансфер 20-летнего вингера, который заменит Мудрика
Джйеми Байно-Гиттенс покинет дортмундскую «Боруссию» во время летнего трансферного окна
Вингер дортмундской «Боруссии» Джейми Байно-Гиттенс с высокой вероятностью покинет немецкую Бундеслигу во время летнего трансферного окна.
В услугах 20-летнего футболиста заинтересован лондонский «Челси» – английский клуб планировал подписать игрока еще зимой, так как видит в нем замену для украинского вингера Михаила Мудрика.
Напомним, футболист сборной Украины отстранен от футбола из-за обвинений в употреблении допинга.
«Челси» сделал три предложения «Боруссии», но получил отказ. По информации немецкой прессы, в последнее время стороны продвинулись в переговорах и пытаются договориться о сумме трансфера. Дортмундский клуб намерен получить за Джейми около 65 млн евро.
«Челси» хотел бы оформить переход Байно-Гиттенса до того, как наступит плей-офф Клубного чемпионата мира. Главный тренер «синих» Энцо Мареска надеется, что талантливый вингер поможет английской команде на решающих стадиях турнира в США.
Джейми провел 49 матчей во всех турнирах в сезоне, в которых забил 12 голов и отдал девять результативных передач. Ориентировочная стоимость вингера составляет 50 млн евро.
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