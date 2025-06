Спад карьеры. Боруссия Д продаст своего таланта, который играл за сборную

Немецкий клуб «Боруссия» Дортмунд достиг соглашения о продаже 20-летнего нападающего Юссуфа Мукоко в датский коллектив «Копенгаген».

По информации инсайдера Фабрицио Романо, переговоры между клубами находятся на финальном этапе.

В свою очередь футболист доволен новым вызовом, поэтому Мукоко уже дал согласие на свой трансфер.

Молодой талант «Боруссии» предыдущий сезон, 2024/25, провел в аренде во французской «Ницце». В общем спортсмен отыграл 22 матча и оформил 5 результативных действий (2 гола и 3 ассиста).

