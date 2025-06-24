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  4. Он забивал МЮ. Барселона подписывает топ-таланта, Романо подтвердил переход
Испания
24 июня 2025, 10:54 |
876
1

Он забивал МЮ. Барселона подписывает топ-таланта, Романо подтвердил переход

Руни Барджи принесет «Копенгагену» 2 миллиона евро

24 июня 2025, 10:54 |
876
1
Он забивал МЮ. Барселона подписывает топ-таланта, Романо подтвердил переход
Getty Images/Global Images Ukraine. Руни Барджи

Шведский вингер датского «Копенгагена» Руни Барджи вскоре перейдет в каталонскую «Барселону», сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, стороны полностью согласовали трансфер 19-летнего футболиста. «Копенгаген» получит за своего таланта 2 миллиона евро + бонусы, а также определенный процент от его следующей продажи.

В сезоне 2024/25 Руни Барджи из-за травмы крестообразных связок провел только 6 матчей на клубном уровне, не отличившись результативными действиями. В кампании 2023/24 в его активе было 11 голов в 37 матчах, в том числе в ворота «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов.

Ранее «Барселона» составила список из семи футболистов, которые должны покинуть клуб.

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Барселона трансферы Копенгаген чемпионат Дании по футболу трансферы Ла Лиги Фабрицио Романо Руни Барджи
Дмитрий Вус Источник: Фабрицио Романо
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ivankondrat96
Щоб його підписати теж кредит братимуть?
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