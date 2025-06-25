Полузащитник из США перейдет в мадридский гранд. Романо подтвердил
Джонни Кардосо станет игроком мадридского «Атлетико»
Полузащитник сборной США и «Бетиса» Джонни Кардосо станет игроком мадридского «Атлетико», сообщает Фабрицио Романо.
По информации источника, 23-летний хавбек присоединится к «матрасникам» за сумму более чем в 30 миллионов евро. Контракт будет рассчитан на 5 лет.
Соглашение уже достигнуто и осталось лишь сойтись в последних деталях.
В прошедшем сезоне Джонни Кардосо провел 46 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых отличился 4 забитыми мячами и 1 голевой передачей.
Ранее сообщалось о том, что Антуан Гризманн забил свой юбилейный гол в международных клубных турнирах.
🚨❤️🤍 Johnny Cardoso to Atlético Madrid, here we go!— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 25, 2025
Deal agreed in principle for package in excess of €30m and five year contract ready for the midfielder since start of June.
Final details being fixed today with Real Betis then Johnny will join Atlético. pic.twitter.com/oNxZurpIq8
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