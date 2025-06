Полузащитник из США перейдет в мадридский гранд. Романо подтвердил

Полузащитник сборной США и «Бетиса» Джонни Кардосо станет игроком мадридского «Атлетико», сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, 23-летний хавбек присоединится к «матрасникам» за сумму более чем в 30 миллионов евро. Контракт будет рассчитан на 5 лет.

Соглашение уже достигнуто и осталось лишь сойтись в последних деталях.

В прошедшем сезоне Джонни Кардосо провел 46 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых отличился 4 забитыми мячами и 1 голевой передачей.

