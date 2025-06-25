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Испания
25 июня 2025, 13:31 | Обновлено 25 июня 2025, 13:32
280
0

Полузащитник из США перейдет в мадридский гранд. Романо подтвердил

Джонни Кардосо станет игроком мадридского «Атлетико»

25 июня 2025, 13:31 | Обновлено 25 июня 2025, 13:32
280
0
Полузащитник из США перейдет в мадридский гранд. Романо подтвердил
Getty Images/Global Images Ukraine. Джонни Кардосо

Полузащитник сборной США и «Бетиса» Джонни Кардосо станет игроком мадридского «Атлетико», сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, 23-летний хавбек присоединится к «матрасникам» за сумму более чем в 30 миллионов евро. Контракт будет рассчитан на 5 лет.

Соглашение уже достигнуто и осталось лишь сойтись в последних деталях.

В прошедшем сезоне Джонни Кардосо провел 46 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых отличился 4 забитыми мячами и 1 голевой передачей.

Ранее сообщалось о том, что Антуан Гризманн забил свой юбилейный гол в международных клубных турнирах.

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Атлетико Мадрид Бетис трансферы трансферы Ла Лиги Фабрицио Романо
Даниил Кирияка Источник: Фабрицио Романо
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