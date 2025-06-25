Лос-Анджелес – Фламенго – 1:1. Второй тайм Смолякова. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 3-го тура клубного чемпионата мира 2025
25 июня в 04:00 прошел матч 3-го тура клубного чемпионата мира 2025.
«Лос-Анджелес» из США и «Фламенго» из Бразилии играли на арене Citrus Bowl в Орландо.
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Команды обменялись голами за несколько минут до окончания матча, и игра завершилась вничью (1:1).
Украинский защитник Артем Смоляков сыграл второй тайм за Лос-Анджелес. В плей-офф соперником Фламенго будет немецкая Бавария.
Клубный чемпионат мира 2025
3-й тур, 25 июня 2025 года, Орландо (США)
Лос-Анджелес (США) – Фламенго (Бразилия) – 1:1
Голы: Дени Буанга, 84 – Уоллес Ян, 86
Видео голов и обзор матча
ГОЛ! 1:0. Дени Буанга, 84 мин
⚽️ BOUANGA SCORES!@LAFC break through and take the lead! 💥🖤💛— DAZN Football (@DAZNFootball) June 25, 2025
Watch the @FIFACWC | June 14 - July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #LAFFLA pic.twitter.com/2unYlhYpM0
ГОЛ! 1:1. Уоллес Ян, 86 мин
A STRAIGHT WALK THROUGH THE MIDDLE!— DAZN Football (@DAZNFootball) June 25, 2025
Wallace Yan equalizes! 1-1
Watch the @FIFACWC | June 14 - July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #LAFFLA pic.twitter.com/yGe6CTagBn
События матча
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