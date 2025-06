25 июня в 04:00 прошел матч 3-го тура клубного чемпионата мира 2025.

«Лос-Анджелес» из США и «Фламенго» из Бразилии играли на арене Citrus Bowl в Орландо.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команды обменялись голами за несколько минут до окончания матча, и игра завершилась вничью (1:1).

Украинский защитник Артем Смоляков сыграл второй тайм за Лос-Анджелес. В плей-офф соперником Фламенго будет немецкая Бавария.

Клубный чемпионат мира 2025

3-й тур, 25 июня 2025 года, Орландо (США)

Лос-Анджелес (США) – Фламенго (Бразилия) – 1:1

Голы: Дени Буанга, 84 – Уоллес Ян, 86

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 1:0. Дени Буанга, 84 мин

⚽️ BOUANGA SCORES!@LAFC break through and take the lead! 💥🖤💛



Watch the @FIFACWC | June 14 - July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #LAFFLA pic.twitter.com/2unYlhYpM0