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Клубный чемпионат мира
Лос-Анджелес
25.06.2025 04:00 – FT 1 : 1
Фламенго
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Клубный чемпионат мира
25 июня 2025, 06:59 | Обновлено 25 июня 2025, 07:12
113
0

Лос-Анджелес – Фламенго – 1:1. Второй тайм Смолякова. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 3-го тура клубного чемпионата мира 2025

25 июня 2025, 06:59 | Обновлено 25 июня 2025, 07:12
113
0
Лос-Анджелес – Фламенго – 1:1. Второй тайм Смолякова. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

25 июня в 04:00 прошел матч 3-го тура клубного чемпионата мира 2025.

«Лос-Анджелес» из США и «Фламенго» из Бразилии играли на арене Citrus Bowl в Орландо.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команды обменялись голами за несколько минут до окончания матча, и игра завершилась вничью (1:1).

Украинский защитник Артем Смоляков сыграл второй тайм за Лос-Анджелес. В плей-офф соперником Фламенго будет немецкая Бавария.

Клубный чемпионат мира 2025

3-й тур, 25 июня 2025 года, Орландо (США)

Лос-Анджелес (США) – Фламенго (Бразилия) – 1:1

Голы: Дени Буанга, 84 – Уоллес Ян, 86

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 1:0. Дени Буанга, 84 мин

ГОЛ! 1:1. Уоллес Ян, 86 мин

События матча

86’
ГОЛ ! Мяч забил Уоллес Ян (Фламенго).
84’
ГОЛ ! Мяч забил Дени Буанга (Лос-Анджелес).
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Лос-Анджелес (MLS) Фламенго клубный чемпионат мира по футболу видео голов и обзор Артем Смоляков Дени Буанга Уоллес Ян
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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